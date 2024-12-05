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好市多上月營收成長再次放緩 原因揭密

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
好市多（Costco）11月營收成長再次放緩，主因是感恩節和黑色星期五落在這個月比往年遲的日子，衝擊其電子商務。路透
好市多（Costco）11月營收成長再次放緩，主因是感恩節和黑色星期五落在這個月比往年遲的日子，衝擊其電子商務。路透

美國會員制倉儲量販店巨擘好市多（Costco）周三公布，11月營收成長再次放緩，該公司解釋，那是因為感恩節和黑色星期五落在這個月比往年要遲的日子，衝擊其電子商務，另外，油價走低影響消費者購物的心情。

好市多11月淨銷售金額較去年同期成長5.6%到218.7億美元，增幅不如10月的7.2%，同店銷售總額增加3.1%，也比10月的5.1%慢，主因是過去兩年表現大好的電子商務銷售，比去年下降3.1%。

好市多負責財務規劃與投資人關係的助理副總裁John Dahmen表示，「由於今年感恩節、黑色星期五和網路星期一比去年晚了一周，11月的電子商務銷售估計受到15個百分點的負面影響。」這對銷售總額和同店銷售也分別造成1個百分點和半個百分點的衝擊。

零售商先前已警告，今年的曆法不利於業績。由於感恩節偏晚，消費者假日購物的日子便少了。好市多11月業績可能預示其他零售商1月會公布的第4季業績。

11月的全球客流量年增3%，美國僅增加2.2%。

汽油價格也是業績疲軟的原因之一。Dahmen指出，全球每加侖油價較一年前挫低約6.8%，油價通縮通常會對同店銷售造成0.7%的衝擊。確實在剔除油價變動和匯率影響後，好市多同店銷售反較一年前成長4.9%。

好市將於12月12日收盤後公布第1季財報。

好市多 業績 油價

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