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美超微下市危機解除 總裁梁見後12月10日露面、回應引關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微總裁梁見後。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 下市危機宣告解除，而團隊5日正式宣布，創辦人暨總裁梁見後將於10日在美國紐約露面，出席由路透社舉辦的NEXT 活動，而梁見後除了帶來精彩的演說外，也將現場展示美超微最新的 AI 基礎設施進展，並與眾人討論旗下強大的尖端液體冷卻解決方案，是如何加速AI基礎設施的發展，同時提高效率並降低TCO，吸引外界關注。

事實上，美超微曾於今年8月底受到大型放空機構興登堡研究發表調查報告，指控公司長期「會計操控」，引發美國司法部調查，美超微董事會8月30日也宣布因應其審計委員會收到的訊息，成立特別委員會進行相關調查。而美超微也於3日宣布，董事會設立的獨立特別委員會已完成審查，並未發現管理層或董事會存在不當行為的證據，無須重新編制財報，將在期限內繳交年報。

據悉，路透社NEXT活動將在主編亞歷山德拉·加洛尼的帶領下，與全球決策者、商業領袖和前瞻性思想家交談，以應對社會、商業和整個世界面臨的最大挑戰和機遇。參加的大咖包括國際貨幣基金組織董事總經理克里斯塔琳娜·喬治耶娃、西班牙外交部長、歐盟與合作部長何塞·曼努埃爾·阿爾巴雷斯·布埃諾、高盛董事長兼執行長大衛·所羅門、谷歌總裁兼首席投資官露絲·波拉特、法拉利執行長貝內代託·維尼亞等。

主辦單位透露，路透社NEXT就重要話題進行關鍵對話，旨在幫助領導者應對社會、商業和整個世界面臨的最大機遇。而美超微總裁梁見後也將會在這場活動中發表演講，而這也是他在下市危機後，首次露面引發市場關注，外界也關心他屆時對這次事件發表的看法及回應，以及未來展望。

美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影

AI 美國 超微

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