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中俄擬在雙邊結算中使用兩國央行電子系統

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
俄羅斯總統普亭28日出席位於哈薩克集體安全條約組織會後記者會。(路透)
俄羅斯總統普亭28日出席位於哈薩克集體安全條約組織會後記者會。(路透)

俄羅斯總統普亭4日表示，俄羅斯和中國計劃在雙邊結算中使用兩國央行的電子系統。普亭指出，保障資本及財產的安全性並確保投資收益，是俄中兩國計劃重點發展和支持的兩個主要方向。

俄通社報導，普亭4日參加俄羅斯外貿銀行在莫斯科國際貿易中心舉辦的「俄羅斯在呼喚！」投資論壇全體會議時表示，俄羅斯目前的主要問題是結算問題，「這裡沒有秘密，原因大家都清楚。」

普亭表示，但俄羅斯有近90%的貿易額是以本國貨幣結算的，即人民幣和盧布。俄中還將使用央行的電子系統，兩國央行專家正在就此積極開展工作。

俄羅斯中央銀行第一副主席奇斯秋欣今年7月參加俄央行金融大會時表示，俄羅斯央行將「盡一切努力」確保人民幣在俄羅斯繼續被用於結算和投資，並承諾會致力於探討相關機制和途徑。他指出，俄羅斯央行即使需要一些改進，也會找到確保人民幣可以被不間斷使用的所有機制，新的路徑和管道。

奇斯秋欣補充，無論是在確保對外經濟活動的背景下，還是在俄羅斯居民的投資偏好原則上，盧布和人民幣如今都是非常重要的結算貨幣。美國將莫斯科交易所列入制裁名單，給俄羅斯投資者帶來了額外的恐懼。

普亭在該場論壇上另指出，美歐凍結了俄羅斯外匯儲備，但還沒將其據為己有，「他們確實還沒有採取最後一個步驟，凍結了，但還沒據為己有。」普亭指的是2022年2月俄烏戰爭爆發後，歐美國家對俄羅斯實施制裁，其主權資產和私人投資者資金均被凍結。

俄通社指出，俄羅斯目前約有3000億歐元的外匯儲備被凍結，其中約2000億歐元在歐盟境內，大部分位於世界最大的清算和結算系統「歐洲清算銀行」（Euroclear）帳上。俄羅斯外交部曾表示，凍結在歐洲的俄羅斯資產是盜竊行為。

人民幣 俄羅斯 普亭

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