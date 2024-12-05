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貝萊德：AI明年繼續帶動美股大漲 減持長期美債

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
貝萊德（BlackRock）看好明年美股將繼續因為AI題材上漲。 路透
貝萊德（BlackRock）看好明年美股將繼續因為AI題材上漲。 路透

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）預計明年人工智慧（AI）熱潮將繼續提振美股，並支持更廣泛的經濟成長，儘管美國債務水準上升可能會威脅到他們對2025年的樂觀預測。

貝萊德的研究機構貝萊德投資研究所周三（4日）表示，美股可能會比歐股更受益於AI技術的創新，而私募市場在AI相關基礎設施融資的角色，將益發關鍵。

貝萊德管理的資產價值高達11.5兆美元，在這份代表公司資深投資組合經理和投資高階主管觀點的2025年展望報告中表指出，「我們保持風險偏好...隨著AI題材的擴大，我們將進一步增持美股」。

貝萊德表示，雖然明年美國經濟成長可能會稍有降溫，但美國聯準會（Fed）很可能無法大幅降息，因為通膨仍甚膠著，且高於聯準會目標。貝萊德預測，美國的利率不會從目前的4.5%～4.75%降至4%以下。

地緣政治分裂和基礎設施支出等因素導致的持續價格壓力，可能會令債券市場承壓。

貝萊德全球首席投資策略師李薇說：「我們正在密切注意利率重新定價的動態，我們也在緊盯可能導致通膨預期上升和市場波動的關稅公告。」

貝萊德投資研究所指出，投資人將要求更高的補償來持有長期公債，以應對通膨和美國的巨額財政赤字，因而為長天期美國公債殖利率帶來必須上升的壓力。「無論是從戰術角度還是戰略角度，我們都在減持長期美債，而且我們認為長債殖利率的任何急升，都將對我們的樂觀觀點構成風險」。

因此，相對於公債，貝萊德更青睞美國公司債，以及英國等其他已開發市場的政府公債，例如，英國央行的降息幅度將超過市場預期。

在股票方面，該機構看好科技和醫療保健等類股，同時認為黃金和比特幣等資產可以作為公債的替代品，抵消股市的可能下跌。

貝萊德本周宣布計劃以大約120億美元收購信貸投資公司HPS Investment Partners，藉以擴大集團在私募信貸方面的業務。貝萊德認為，私募市場可增加對採用AI的企業與AI相關基礎建設方案的參與。集團宏觀信用研究主管萊南說，貝萊德管理的私募信貸資產，預期在2030年以前，能夠成長一倍至大約4.5兆美元。

美國 資產 通膨

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