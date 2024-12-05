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馬斯克超級AI電腦將擴大十倍 輝達戴爾美超微進駐服務

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
xAI計劃將設於田納西州曼菲斯的超級電腦擴大到目前的十倍，結合超過100萬個圖形處理器（GPU）。路透
xAI計劃將設於田納西州曼菲斯的超級電腦擴大到目前的十倍，結合超過100萬個圖形處理器（GPU）。路透

馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI計劃將設於田納西州曼菲斯的超級電腦擴大到目前的十倍，結合超過100萬個圖形處理器（GPU），力圖超越Google、OpenAI和Anthropic等競爭對手。

名為Colossus的超級電腦今年在短短三個月內建成，整合由輝達（NVIDIA）超過10萬個GPU構成的叢集，已公認為全球最大的超級電腦。這些晶片用來訓練馬斯克的聊天機器人Grok。這個機器人目前技術水準和用戶數量都不及市場領導者ChatGPT或Google的Gemini。

根據大曼菲斯商會周三發布的聲明，這座超級電腦擴建工作已經展開。商會表示，輝達、戴爾（Dell）和美超微電腦（Super Micro Computer）也將在曼菲斯設立營運據點來支持擴建工程，同時將成立「xAI特別營運團隊」，為該公司提供全天候的專屬服務。

要取得這麼多GPU的成本極其可觀。最新一代的輝達GPU往往單價就要數萬美元。馬斯克計劃擴展Colossus所需要的投資可能達到數百億美元，此外還有建設、供電和冷卻這些龐大伺服器的高昂成本。xAI今年已向投資人籌集約110億美元的資金。

輝達執行長黃仁勳10月曾表示，「全世界只有一個人能做到這一點」。黃仁勳稱Colossus是「輕鬆成為地表上最快的超級電腦叢集」，並指出這樣規模的資料中心通常需要三年時間才能建成。

ChatGPT的OpenAI和微軟建立了近140億美元的合作關係。製作Claude聊天機器人的Anthropic則從亞馬遜獲得80億美元的投資，不久也將取得超過10萬個專用AI晶片的新叢集的使用權。

馬斯克並未選擇建立合作夥伴關係，而是利用他在科技領域的影響力來打造自家的超級運算能力。他雖在一年多前才創立xAI，目前處於急速追趕狀態。這家新創公司估計已達450億美元，最近又籌募了50億美元。

OpenAI 關係 馬斯克

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