Meta要興建100億美元AI資料中心 馬斯克將擴建xAI設施

Facebook母公司Meta周三表示，將在美國路易安那州的東北部興建史上最大的AI資料中心，造價10億美元的設施預計能讓此地的經濟改頭換面。同日，田納西州孟菲斯市的商會說，馬斯克的AI新創公司xAI正在該市擴展現有的超級電腦項目，也聲稱輝達（Nvidia）、戴爾（Dell）與美超微（Supermicro）等會前往「建立營運據點」，但未提供細節。

Meta資料中心策略總監Kevin Janda表示，選址在路州的資料中心占地400萬平方英尺，將是Meta迄今最大的AI資料中心，預計能創造500個營運職缺與5,000個臨時建築職缺。

路易斯安那是愈來愈多提供稅收抵免和其他優惠措施以吸引大型科技公司前往設廠的州之一。共和黨籍州長Jeff Landry表示，這將改變該州科技產業的發展。

美國商務部引述產業報告指出，美國沒有足夠的資料中心能滿足不斷增加的AI需求，預計到2030年，AI需求將每年成長9%。

Meta的設施會在一個人口僅2萬、主要靠務農為生的貧窮教區。Meta計畫投資2億美元改善該教區的道路與供水基礎設施，預計2030年完工。

但有環保團體擔心，Meta的資料中心對化石燃料的依賴，以及為支持該中心而推動的新天然瓦斯發電計畫是否將導致居民未來的能源帳單變貴。

從事電力生產和零售配電業務的Entergy公司提議在路州興建三座天然瓦斯發電廠，可在15年內為Meta的資料中心提供2,262兆瓦的發電量。該州公共服務委員會正考量此案。

但非營利組織Alliance for Affordable Energy擔心，當Meta與Entergy的合約到期，路州居民的電費費率最終可能會漲價，以支付這些天然氣發電廠的營運成本。

在田納西州的孟菲斯市，環團則對馬斯克的AI資料中心可能產生的污染提出警告。南方環境法律中心（SELC）等組織表示，這台超級電腦可能造成電網負荷過重。而且，xAI的南孟菲斯設施目前有18台燃氣渦輪機運行，正是地面臭氧（煙霧）的一大來源。