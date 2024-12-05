快訊

62年首見！法國會聯手通過不信任動議 巴尼耶成史上任期最短總理

周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

助博弈、詐團境外洗錢潛逃1年多 虛擬貨幣女神胞兄聲押禁見

國際油價因需求疑慮而下跌 避險需求提振金價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油期貨周三下跌，美國發布經濟數據加劇投資人對需求的疑慮。受韓國和法國政局動盪影響，黃金價格上漲。倫敦市場銅價下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下挫

國際油價下跌2%，收於每桶69美元下方，受制於美國經濟數據疲軟且有跡象顯示需求低迷。美國服務業活動成長放緩且燃料庫存增加令市場承壓。

美國1月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌2%，結算價報每桶68.54美元；2月交割的布蘭特原油期貨下跌1.8%至每桶72.31美元

金價上漲

極右翼領導人雷朋和左翼聯盟聯手促使現任法國政府垮台，法國因此陷入長期動盪。

美國周三發布的ADP就業報告和ISM服務業指數均低於預期，推動美債上漲，殖利率走低。投資人注意力將投向周五的美國非農就業數據，期待從中尋找Fed政策前景的線索。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩2651.78美元； 白銀現貨上漲0.9%，報31.31美元。

倫敦金屬交易所銅期貨下跌0.3%，報每公噸9083美元/噸。LME鋁期貨上漲1.4%，報2646.5美元。

鎳、鋅、錫、鉛也都上漲。

法國 美國 金價

延伸閱讀

跡象顯示需求低迷 國際油價下跌

大同啟動美國策略性投資計畫 完成美布局最後一塊拼圖

以色列與真主黨達成停火協議 國際油價收低

俄烏緊張局勢升高 國際油價收漲

相關新聞

南韓戒嚴風暴僅一日危機？專家：震驚全球黑天鵝恐不只這隻

提起頒布實施戒嚴令的亞洲國家，往往會聯想到印尼、緬甸、泰國和菲律賓。不料南韓總統尹錫悅3日竟宣布緊急戒嚴令，震驚全球，儘...

科技股領漲 美股3大指數同創新高！道瓊首登4萬5000點

在Salesforce和Marvell Technology發布強勁財報後，科技股領漲，史坦普500指數和那斯達克指數再...

國際油價因需求疑慮而下跌 避險需求提振金價

國際原油期貨周三下跌，美國發布經濟數據加劇投資人對需求的疑慮。受韓國和法國政局動盪影響，黃金價格上漲。倫敦市場銅價下跌。...

歐元回吐漲幅 市場已消化法國政府垮台利空

歐元周三幾乎全吐漲幅，法國政府因國會不信任投票而垮台，美元也在周三紐約匯市走低。

台積電ADR連四日上漲 較台北溢價21.7%

台積電ADR周三（4日）上漲0.9%，收在200.69美元，較台北交易溢價21.7%。

美股三大指數全創新高 受科技股反彈和鮑爾談話激勵

美國股市三大指數周三全都創下收盤新高，道瓊工業指數收盤首次突破45,000點大關，科技股在Salesforce在內科技公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。