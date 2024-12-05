國際油價因需求疑慮而下跌 避險需求提振金價

國際原油期貨周三下跌，美國發布經濟數據加劇投資人對需求的疑慮。受韓國和法國政局動盪影響，黃金價格上漲。倫敦市場銅價下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下挫

國際油價下跌2%，收於每桶69美元下方，受制於美國經濟數據疲軟且有跡象顯示需求低迷。美國服務業活動成長放緩且燃料庫存增加令市場承壓。

美國1月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌2%，結算價報每桶68.54美元；2月交割的布蘭特原油期貨下跌1.8%至每桶72.31美元

金價上漲

極右翼領導人雷朋和左翼聯盟聯手促使現任法國政府垮台，法國因此陷入長期動盪。

美國周三發布的ADP就業報告和ISM服務業指數均低於預期，推動美債上漲，殖利率走低。投資人注意力將投向周五的美國非農就業數據，期待從中尋找Fed政策前景的線索。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩2651.78美元； 白銀現貨上漲0.9%，報31.31美元。

倫敦金屬交易所銅期貨下跌0.3%，報每公噸9083美元/噸。LME鋁期貨上漲1.4%，報2646.5美元。

鎳、鋅、錫、鉛也都上漲。