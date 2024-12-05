歐元回吐漲幅 市場已消化法國政府垮台利空

歐元周三幾乎全吐漲幅，法國政府因國會不信任投票而垮台，美元也在周三紐約匯市走低。

歐元兌美元報1.0511，在法國國會投票前一度上漲0.3%。

東方匯理G-10 外匯策略主管Valentin Marino說：「溫和的市場反應表明許多負面因素已經反映歐元匯價。」 他表示，市場關注焦點將轉向周五的美國非農就業數據和下周的歐洲央行會議。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報106.356。

美國11月服務業活動擴張速度降至三個月來最慢，需求和就業成長回落，表明經濟最大組成部分正失去動力。

Brown Brothers Harriman董事總經理Win Thin說：「這是一段時間以來第一個真正疲軟的美國數據，但我認為這不會對Fed政策產生太大影響。」

美元兌日圓一度勁升1.1%至151.23，創下了11月29日以來的最高價位，隨後回落至150.36，漲幅也收窄至0.5%。