台積電ADR連四日上漲 較台北溢價21.7%
台積電ADR周三（4日）上漲0.9%，收在200.69美元，較台北交易溢價21.7%。
美國股市三大指數周三全都創下收盤新高，道瓊工業指數收盤首次突破45,000點大關，科技股在Salesforce在內科技公司發布樂觀業績後反彈，聯準會（Fed）鮑爾對美國經濟發表樂觀看法，也在尾盤提振盤勢。
道瓊工業指數上漲 308.51 點，漲幅 0.7%，收在 45,014.04 點；標準普爾 500 指數漲 36.61 點，漲幅 0.6%，至 6,086.49 點；那斯達克綜合指數漲254.21 點，漲幅 1.3%，至 19,735.12 點。這是美股三大指數今年第七度同創新高。
費城半導體指數大漲1.7%，美國網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）飆漲23.2%，受惠AI需求激增，上季財報與本季財測雙雙超越市場預期。輝達（NVIDIA）上漲3.5%。
台灣加權股價指數昨天上漲227.87點，收在23,255.33點。台積電（2330）漲1%收在1,070.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 161.99 +0.81 158.00 2.53
中華電 CHT 124.73 +1.05 124.50 0.18
台積電 TSM 1,301.72 +0.91 1,070.00 21.66
聯電 UMC 43.65 -0.15 44.45 -1.79
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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