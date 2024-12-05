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美股三大指數全創新高 受科技股反彈和鮑爾談話激勵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Salesforce 大漲 11%，創下歷史新高，其他雲端運算公司也紛紛上揚。路透
Salesforce 大漲 11%，創下歷史新高，其他雲端運算公司也紛紛上揚。路透

美國股市三大指數周三全都創下收盤新高，道瓊工業指數收盤首次突破45,000點大關，科技股在Salesforce在內科技公司發布樂觀業績後反彈，聯準會（Fed）鮑爾對美國經濟發表樂觀看法，也在尾盤提振盤勢。

道瓊工業指數上漲 308.51 點，漲幅 0.7%，收在 45,014.04 點；標準普爾 500 指數漲 36.61 點，漲幅 0.6%，至 6,086.49 點；那斯達克綜合指數漲254.21 點，漲幅 1.3%，至 19,735.12 點。這是美股三大指數今年第七度同創新高。

費城半導體指數大漲1.7%，美國網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）飆漲23.2%，受惠AI需求激增，上季財報與本季財測雙雙超越市場預期。輝達（NVIDIA）上漲3.5%，台積電ADR上漲0.9%。

美國10年期公債殖利率小幅走低，收于4.18%。此前公布的美國服務業景氣遜於預期，導致殖利率回吐早先部分漲幅。

鮑爾周三表示，與Fed 9月開始降息時相比，美國經濟現在看起來好多了。交易員調升對Fed 本月降息25個基點的預期，從前一日的70.3%升至77.5%。

川普選擇保守派律師Paul Atkins執掌美國證券交易委員會(SEC)後，比特幣價格上漲約3.4%。截至美東時間下午4點報98,972美元。

最新經濟數據顯示企業就業人數穩步增加，再次表明經濟擴張的基礎穩固。ADP數據顯示美國企業11月增加就業14.6萬人。最新的ISM服務業指數在連續數月上漲後於11月下降。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說，鮑爾的談話以及Fed 褐皮書報告整體上增加了市場的樂觀基調。褐皮書"的全美調查顯示，自10月初以來，美國大部分地區的經濟活動略有擴張。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「最近的經濟數據已經大致確認Fed將在 12 月降息。周五的就業報告就像是本周就業數據的重頭戲。」

Salesforce 大漲 11%，創下歷史新高，原因是這家企業雲端運算公司第3季營收超出分析師預期，並上調了全年營收預期的下限。其他雲端運算公司也紛紛上揚。

指數 美國

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