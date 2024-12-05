OECD全球經濟成長預測 2025年歐元區中德國墊底

經濟合作暨發展組織（OECD）今天公布2025年全球經濟成長預測，明年德國經濟成長將停滯，國內生產毛額（GDP）預計成長0.7%，下修了今年5月份公佈的1.1%的預測值。

OECD預測，在38個工業強國中，德國明年經濟成長將極度緩慢接近停滯，在已開發國家中墊底，預計在2026年才會出現1.2%的強勁成長。

OECD指出，明年歐元區整體經濟成長速度將是德國的兩倍，達到1.3%。美國的經濟成長速度更是德國3倍，達到2.4%。其中生產疲軟是德國經濟衰退的主因。

OECD專家格倫德克（Robert Grundke）表示，由於中國出口需求疲軟，對德國工業影響特別大，「中國產品的競爭對德國製造商在銷售市場帶來挑戰，特別是汽車工業」，能源密集型產業的生產率也遠低於2022年俄羅斯入侵烏克蘭前的水準。

OECD專家柯斯克（Isabell Koske）指出，「德國財政嚴格」，與其他歐元區國家相較，是造成德國經濟相對疲軟成長的另個原因，是德國限制性財政政策。

其中，德國恢復債務煞車機制，以及德國憲法法庭裁決限制特別預算用於專款支出，導致德國在今年的公共支出大幅減少，「這經濟成長的減緩，但也助於通貨膨脹近期大幅下降」。

此外，由於德國聯合執政內閣在11月初瓦解，明年度總預算至今懸盪未決，都給企業和家庭帶來不確定性。

格倫德特建議，政治家專注在實現氣候目標的計畫周全性，特別是在氣候與轉型專案融資上必須明確，「再次質疑做出的決定，例如電動車發展，會引發大量不確定性且阻礙投資」。

德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）對金融時報（Financial Times）表示，美國總選當選人川普（Donald Trump）曾宣布將實施全面關稅，屆時經濟成長將可能更加疲軟。

內格爾指出，更多財政週轉餘地，例如增加國防支出和基礎設施現代化，都會是「非常明智的做法」。他同時也贊成改革債務煞車的政策機制。

根據德國海外商業聯盟（AHK）今天公布最新商業景氣調查，在中國的德國企業從來沒有對來年感到如此沮喪，低於三分之一的受訪公司預測明年行業會有積極發展。