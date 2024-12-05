OECD：保護主義威脅全球經濟

經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）昨天表示，未來兩年全球經濟可望穩定成長，但先決條件是保護主義氣焰復熾不至於使全球貿易復甦脫軌。

ＯＥＣＤ在最新發布的「世界經濟展望報告」預測，今年全球經濟將成長百分之三點二，明、後年分別成長百分之三點三，反映通膨降低、就業成長和央行降息協助抵銷一些國家緊縮財政的衝擊。

ＯＥＣＤ表示，全球貿易去年步履蹣跚，但今年已彈升，在限制進口的措施日增下，明年全球貿易量仍可望逆勢成長百分之三點六。

報告寫道，「貿易緊張升高以及進一步邁向保護主義，可能擾亂供應鏈、推升消費者物價，並且打擊成長」。全球貿易前景籠罩烏雲，因為美國總統當選人川普已揚言，將對主要貿易夥伴國提高關稅。