OECD上修明年全球GDP至3.3%

經濟合作發展組織（OECD）4日表示，未來兩年全球經濟可望穩定成長，但先決條件是保護主義氣焰復熾不至於使全球貿易復甦脫軌，同時債務重擔不會威脅經濟前景。

OECD在最新發布的「世界經濟展望報告」中預測，2024年全球經濟將成長3.2%，與9月發布的預估值相同，但OECD調高明年經濟成長率預測0.1個百分點至3.3%，反映通膨降低、就業成長和央行降息協助抵銷一些國家緊縮財政的衝擊。OECD也預測，2026年經濟將成長3.3%。

OECD表示，全球貿易去年步履蹣跚，但今年已彈升，在限制進口的措施日增下，明年全球貿易量仍可望逆勢成長3.6%。報告寫道：「貿易緊張升高以及進一步邁向保護主義，可能擾亂供應鏈、推升消費者物價，並且打擊成長。」全球貿易前景籠罩烏雲，因為美國總統當選人川普已揚言，將對主要貿易夥伴國提高關稅。

OECD預測，隨著就業市場降溫使消費者支出減緩，美國成長率可能趨緩，從今年的2.8%下滑至2025年的2.4%和2026年的2.1%。

至於世界第二大經濟體中國大陸，2024年成長率估計可達4.9%，明年和後年分別放緩至4.7%和4.4%，顯示儘管貨幣和財政刺激雙管齊下，當地消費者支出仍欲振乏力。

OECD預估，歐元區今年經濟將僅成長0.8%，但在歐洲央行（ECB）降利率促進投資，且勞動力需求旺盛支持消費者支出下，明、後兩年將分別加速至1.3%和1.5%。最新調查顯示，歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）最終值降為48.3，顯示景氣陷入萎縮。

英國今年成長率估為0.9%，2025年可望升至1.7%，反映實質所得成長和政府擴大公共支出抵銷增稅效應，2026年成長率可能減緩至1.3%。

OECD表示，儘管通膨降溫，主要央行放鬆貨幣政策仍應謹慎行事，但日本除外。在公共財政承受壓力之際，OECD也建議各國政府採取果決行動穩定債負。