邁威爾財報財測出色

經濟日報／ 編譯陳苓、記者林薏茹／綜合報導
美國網通暨光通訊大廠邁威爾受惠AI需求激增，上季財報與本季財測雙雙超越市場預期。 （圖／取自網路）
美國網通暨光通訊大廠邁威爾受惠AI需求激增，上季財報與本季財測雙雙超越市場預期。 （圖／取自網路）

美國網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）受惠AI需求激增，上季財報與本季財測雙雙超越市場預期，邁威爾並宣布與雲端服務龍頭廠亞馬遜AWS簽署五年合作協議，將為AWS提供多種類型雲端AI晶片，進一步擴大雙方戰略合作關係，激勵股價在美股4日早盤大漲13%。

邁威爾財報驚艷市場，又拿下CSP龍頭廠大單，已成為全球AI營收占比第二高的晶片廠，僅次於輝達（NVIDIA），也反映市場對AI需求狂熱，照亮光通訊族群前景，華星光、光聖、眾達-KY等台廠將大啖商機。

邁威爾上季（8~10月）銷售季增19%至15.2億美元，不計部分項目的每股盈餘為0.43美元，都擊敗華爾街預估，歸功於先進AI產品銷售出色，抵銷了電信、汽車等領域的劇烈年減幅。

上季資料中心產品銷售更翻倍至11億美元，占整體營收比重也從跳增至73%，遠高於去年同期的39%。執行長墨菲表示，對上季成長貢獻最大的來源，是銷往亞馬遜等超大規模資料中心業者的新款客製化AI加速晶片。邁威爾預期，本季（11月~明年1月）營收將為18億美元，高於分析師預測；每股盈餘為0.59美元。

邁威爾也在AWS年度大會re:Invent期間宣布，與AWS簽訂為期五年的合作協議，將進一步供應AWS客製化AI產品，涵蓋ASIC、光學DSP（數位信號處理器）等。

威爾 美國

延伸閱讀

亞馬遜將試用AI設計碳移除材料 探索減碳新解方

AWS最新晶片Trainium 3預計明年底上市 由台積電操刀

英特爾傳接洽陳立武擔任CEO 彭博還點名這些台積高層

ASML：美國最新半導體出口限制 不影響2025年財測

相關新聞

南韓戒嚴風暴僅一日危機？專家：震驚全球黑天鵝恐不只這隻

提起頒布實施戒嚴令的亞洲國家，往往會聯想到印尼、緬甸、泰國和菲律賓。不料南韓總統尹錫悅3日竟宣布緊急戒嚴令，震驚全球，儘...

ADP「小非農」11月數據出爐 民間新增就業14.6萬人低於預期

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘14.6萬名員工，低於預期，10月數據則獲下修。

盛寶銀行「驚世預測」！輝達明年將破250美元 市值是蘋果2倍

儘管輝達（Nvidia）股價漲勢近期已陷入停滯，但盛寶銀行（Saxo Bank）分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價...

OECD上修明年全球GDP至3.3%

經濟合作發展組織（OECD）4日表示，未來兩年全球經濟可望穩定成長，但先決條件是保護主義氣焰復熾不至於使全球貿易復甦脫軌...

澳洲景氣疲軟 降息機率升

澳洲第3季經濟成長率是新冠疫情爆發以來最慢增速，促使市場認為央行明年4月降息的可能性升至96%，澳幣兌美元匯率4日盤中應...

美東港口勞資協商破局

美國東岸與墨西哥灣港口之間的最新一輪勞資協商破局，談判陷入膠著，貨櫃輪及美國東岸及墨西哥灣岸港口碼頭營運商表示，假如條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。