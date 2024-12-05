美國網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）受惠AI需求激增，上季財報與本季財測雙雙超越市場預期，邁威爾並宣布與雲端服務龍頭廠亞馬遜AWS簽署五年合作協議，將為AWS提供多種類型雲端AI晶片，進一步擴大雙方戰略合作關係，激勵股價在美股4日早盤大漲13%。

邁威爾財報驚艷市場，又拿下CSP龍頭廠大單，已成為全球AI營收占比第二高的晶片廠，僅次於輝達（NVIDIA），也反映市場對AI需求狂熱，照亮光通訊族群前景，華星光、光聖、眾達-KY等台廠將大啖商機。

邁威爾上季（8~10月）銷售季增19%至15.2億美元，不計部分項目的每股盈餘為0.43美元，都擊敗華爾街預估，歸功於先進AI產品銷售出色，抵銷了電信、汽車等領域的劇烈年減幅。

上季資料中心產品銷售更翻倍至11億美元，占整體營收比重也從跳增至73%，遠高於去年同期的39%。執行長墨菲表示，對上季成長貢獻最大的來源，是銷往亞馬遜等超大規模資料中心業者的新款客製化AI加速晶片。邁威爾預期，本季（11月~明年1月）營收將為18億美元，高於分析師預測；每股盈餘為0.59美元。

邁威爾也在AWS年度大會re:Invent期間宣布，與AWS簽訂為期五年的合作協議，將進一步供應AWS客製化AI產品，涵蓋ASIC、光學DSP（數位信號處理器）等。