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東南亞輸美太陽能板要稅

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

東南亞四國輸往美國的數百萬組太陽能板，兩年的關稅暫緩令即將到期，若未能在12月3日前安裝，可能須繳納最高逾230%的關稅。外界估計，可能有超過30百萬瓩（GW）的進口太陽能板未能如期安裝。

在關稅暫緩令於3日到期後，若有企業在2022年11月中到2024年6月6日間進口這些面板，卻未安裝，也許會遭課30%~230%以上關稅。美國海關及邊境保衛局誓言要「強力執法」，阻止免稅的太陽能板囤積。這會提高審計、檢查的風險、進口商並可能須補繳數十億美元的溯及既往關稅。貿易律師貝林說：「該法案將震撼很多人」，積極執法非常重要，能確保兩年的關稅暫緩期，不會讓美國出現一堆永遠不會安裝的太陽能板庫存。

美國商務部先前判定，製造商轉往柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南，組裝太陽能板，以躲避美國對中國大陸太陽能板開徵的關稅，美方於是將太陽能板關稅擴及這四個東南亞國家。

東南亞 美國 馬來西亞

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