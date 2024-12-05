Salesforce上季業績超預期

客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce上季營收超出市場預期，並宣布調高年度營收預測下限，主因是其企業用雲端產品需求強勁。投資人對該公司在人工智慧（AI）產品方面的策略寄予厚望，激勵其4日股價早盤大漲逾10%。

Salesforce 3日盤後表示，截至10月底止的第3季，營收年增8%至94.4億美元，高於分析師平均預期的93.5億美元；經調整後營業利益率為33.1%，也優於市場預期的32.2%。

該公司並把2025年度的營收預測區間從377至380億美元，調高至378至380億美元，中點高於分析師預期的378.6億美元。

隨著企業尋求精簡化和改善工作流程，以及處理結合AI時的大量數據，Salesforce軟體產品和數據雲端的客戶需求持續強勁。

此外，該公司也加入微軟等其他開發AI代理人的公司行列，大力押注在其新產品Agentforce上，以提振成長率。

Third Bridge分析師麥納表示：「該公司真正的轉捩點將取決於Agentforce的表現和市場接受度。」

該公司8月表示，Agentforce平台在其持續表現強勁的數據雲端支撐下，已成為該公司史上成長最快的產品。

Salesforce主管在3日財報會議上表示，第4季將雇用1,400人來協助因應Agentforce的增長需求。

不過，分析師預期，Salesforce將需要大幅提高企業對其服務的接受度，來突破目前的個位數成長率，邁向雙位數一字頭的中段成長率（mid-teens）。

Emarketer資深簡報總監高德曼表示：「Salesforce的8%年成長率是很穩定，但未達到科技界投資人所喜愛的高速成長…目前實現雙位數一字頭的中段成長率的最現實時間點，可能是會計年度2027年以後。」