Meta資料中心 要用核電

臉書母公司Meta為了幫人工智慧（AI）資料中心尋找更可靠的電力來源，正向核電開發商徵求提案，希望能找到上看4百萬瓩（GW）新核電。

Meta在2日宣布，正向核電開發商徵求提案，希望能在2030年代初期，於美國增加1-4 GW的核能發電容量。目前一般的美國核電廠發電容量約為1 GW，「在Meta，我們相信核能將在轉型至更乾淨、更可信及更多元電網的過程中，扮演關鍵角色。」

Meta表示，徵詢提案的開發商對象，為具備社會互動、開發與取得許可專業的業者，也將評估小型模組化反應爐（SMR）和傳統大型反應爐業者的提案，截止期限為明年2月7月。SMR被認為興建速度較快，成本也較低，但還沒商業化。

Meta指出，會採取徵詢提案的程序，是因為相較於太陽能和風能的再生能源，核能更資本密集，也需要更長的時間開發，且需要滿足更多監管要求。

美國科技巨頭已陸續尋求核能以滿足人工智慧（AI）的龐大電力需求，此前，Google母公司字母（Alphabet）和亞馬遜都宣布投資開發先進核能反應爐技術的業者，微軟也已同意向Constellation能源公司計劃重啟的三哩島核電廠購電。高盛預估，美國資料中心的用電量，將在2023-2030年成長近兩倍，將需要47 GW的新發電容量。

環保智庫Breakthrough研究所核能創新主管史坦說，美國科技巨頭正願意承擔更多的早期財務風險，因為美國公用事業商的供電已跟不上科技巨擘的需求，而且雖然美國目前沒有核能興建活動，但Meta的未來十年供電目標依然可行。

不過，目前美國核能管理委員會（NRC）的工作負擔已過重，還面臨潛在的鈾燃料供應問題、及社區反對聲浪，都將為這項計畫增添阻礙，要以核能反應爐滿足迅速暴增的電力需求，將有難度。