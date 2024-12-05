澳洲景氣疲軟 降息機率升

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
澳洲經濟疲軟，第3季GDP成長不如預期，寫疫情以來最慢增速。 （路透）
澳洲經濟疲軟，第3季GDP成長不如預期，寫疫情以來最慢增速。 （路透）

澳洲第3季經濟成長率是新冠疫情爆發以來最慢增速，促使市場認為央行明年4月降息的可能性升至96%，澳幣兌美元匯率4日盤中應聲貶值0.7%。

澳洲統計局4日公布，第3季實質國內生產毛額（GDP）比去年同期成長0.8%，是2020年底以來最小增幅，也低於市場預期的1.1%。澳洲上季GDP則季增0.3%，也低於經濟學家預估。

澳洲統計局表示，上季經濟擴張主要為公部門支出帶動所致，為成長率貢獻0.6個百分點，占GDP一半的家庭支出則沒有任何貢獻。

財長查默斯形容，上季GDP季增0.3%「非常疲弱」且「疲軟」，受到利率、生活成本壓力、全球經濟不確定性的影響。

澳洲央行之前預估，隨著減稅之利流入家庭荷包，以及消費者對於不會再次升息有更多信心，今年底經濟成長率將升至1.5%，上季經濟意外疲軟，危及央行的預測。

AMP首席經濟學家奧利佛表示，「整體來看，GDP數據不振表示降息宜早不宜遲」，「明年2月降息的可能性依然很高。」

但更棘手的問題是，澳洲核心通膨率雖已記帳兩年新低的3.5%，卻仍然遠高於央行的2%-3%目標區間。

澳洲央行過去一年來都維持基準利率在12年高點的4.35%不變，暗示在「有信心」通膨率會降至2.5%的目標區間中位數之前，短期內都不會放寬貨幣政策。

但彭博經濟學家認為，若要讓成長復甦趨勢更加穩固，降息為必要之舉，預期澳洲央行最快將在明年第1季降息。

澳洲央行預估消費者支出將因減稅以及通膨趨緩而增加，由近幾個月的跡象也顯示，澳洲消費者信心改善，消費者目前似乎維持審慎支出。

牛津經濟研究院澳洲分院總經預測主管Sean Langcake表示：「我們預估GDP成長將於未來幾季緩步回升…但改善幅度不會太明顯，經濟短期內的成長可能低於長期趨勢，產能受限持續造成影響。」

消費者 澳洲

延伸閱讀

澳監管當局憂AI助長Google搜尋霸位 籲加強選擇措施

中國經濟成長未達5%也無妨 官媒稱合理成長更重要

影／永豐金：台積電獲利成長兩成 台股2025上半年看26,800

00929降息早可預期…股價沒漲又超配很危險！ 專家：00944乖乖牌不跟風穩健配

相關新聞

南韓戒嚴風暴僅一日危機？專家：震驚全球黑天鵝恐不只這隻

提起頒布實施戒嚴令的亞洲國家，往往會聯想到印尼、緬甸、泰國和菲律賓。不料南韓總統尹錫悅3日竟宣布緊急戒嚴令，震驚全球，儘...

ADP「小非農」11月數據出爐 民間新增就業14.6萬人低於預期

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘14.6萬名員工，低於預期，10月數據則獲下修。

盛寶銀行「驚世預測」！輝達明年將破250美元 市值是蘋果2倍

儘管輝達（Nvidia）股價漲勢近期已陷入停滯，但盛寶銀行（Saxo Bank）分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價...

OECD上修明年全球GDP至3.3%

經濟合作發展組織（OECD）4日表示，未來兩年全球經濟可望穩定成長，但先決條件是保護主義氣焰復熾不至於使全球貿易復甦脫軌...

澳洲景氣疲軟 降息機率升

澳洲第3季經濟成長率是新冠疫情爆發以來最慢增速，促使市場認為央行明年4月降息的可能性升至96%，澳幣兌美元匯率4日盤中應...

美東港口勞資協商破局

美國東岸與墨西哥灣港口之間的最新一輪勞資協商破局，談判陷入膠著，貨櫃輪及美國東岸及墨西哥灣岸港口碼頭營運商表示，假如條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。