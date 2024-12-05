美東港口勞資協商破局

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國東岸與墨西哥灣港口之間的最新一輪勞資協商破局，談判陷入膠著，貨櫃輪及美國東岸及墨西哥灣岸港口碼頭營運商表示，假如條件是要放棄投資半自動化貨物處理設備，將不再與碼頭工會勞工協商新的六年期合約，提高了美東碼頭勞工明年1月再度發動罷工的可能性。

代表雇主方與國際碼頭工人協會（ILA）談判的美國海事聯盟聲明：「現代化和投資新科技，是成功議定新主約的核心要素。」勞資雙方的談判最近陷人膠著。

USMX發言人表示，現在距續約最後期限只剩六周，但雙方目前並未排定正式談判時程。

自10月初以來，工會成員聘約暫獲延長，恢復搬運貨物。之前，碼頭工人罷工三天，從休士頓到波士頓的主要港口作業全面停擺，後來拜登政府介入、下令暫停罷工，雙方勉強達成在未來六年加薪61.5%的協議，在簽訂新的長期合約後生效。

然而，合約僅延長至明年1月15日，仍待解決的自動化問題比調漲工資還棘手。最後期限離總統當選人川普宣誓就職僅五天，拜登政府能否在卸任前避免另一場罷工潮再起，仍是未知數。

碼頭 罷工 美國

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