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英國央行預期明年降息4次 投資人擔心通膨復熾不埋單

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英國央行總裁貝利說，明年有望四度降息。路透
英國央行總裁貝利說，明年有望四度降息。路透

樂見近來通膨下滑的英格蘭銀行（BoE，央行）總裁貝利4日受訪時表示，明年有望四度降息，不過，投資人因擔心通膨復熾，較保留看待該央行的降息前景。

貝利在接受英國金融時報（FT）訪問時說，最近通膨下滑的速度，比決策官員一年前的預期還快，央行在11月的最新經濟預測中，預期明年會降息四次，而這一前景已考量到市場預期。

他說，英國央行推想的利率前景有三種潛在路徑，其一是通膨穩定減速，意味著能更積極降息，另一種較不樂觀的展望是，經濟已出現結構性的變化，導致通膨更頑強，貨幣政策需保有更強的約束力，最後則是「中性觀點」，意味著英國央行將需要「稍微加強力道」，保持通膨處於正確軌道，使降息速度比第一種情景慢。

英國央行的最新預測為依據第三種「中性觀點」，並以當時市場明年降息四次的預期為基礎。不過，目前利率市場預期，英國央行明年底前僅會降息三次。

自英國財相麗芙絲在預算案中提出更激進的支出與借貸計畫以來，已引發通膨擔憂。英國央行此後已上調通膨預期近50個基點，導致市場目前未能完全反映降息四次的前景。

央行 投資人 英國 通膨 降息

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