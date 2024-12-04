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ADP「小非農」11月數據出爐 民間新增就業14.6萬人低於預期

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘14.6萬名員工，低於預期。路透
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘14.6萬名員工，低於預期。路透

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業增聘14.6萬名員工，低於預期，10月數據則獲下修。

ADP研究所4日公布與史丹福數位經濟實驗室共同編製的「ADP全國聘僱」報告，顯示美國企業11月增聘人數為14.6萬人，較10月經修正的18.4萬人低，也不如彭博訪調經濟學家所估的中位數15萬人。10月數據則上修，從原先公布的23.3萬人修正為18.4萬人。

11月的數據以教育與健康服務增聘5萬人最多，其次是營建業帶來的3萬個新工作。貿易、運輸和公用事業則增聘2.8萬人，其他服務類別則貢獻2萬人。上月製造業流失2.6萬份新工作。

失業 美國 非農就業

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