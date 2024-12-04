南韓戒嚴風暴僅一日危機？專家：震驚全球黑天鵝恐不只這隻

提起頒布實施戒嚴令的亞洲國家，往往會聯想到印尼、緬甸、泰國和菲律賓。不料南韓總統尹錫悅3日竟宣布緊急戒嚴令，震驚全球，儘管隨即在六小時後解除，南韓這場危機背後反映的現象，以及對全球市場的後續影響，仍值得投資人密切關注。

南韓資產承壓

南韓Kospi股價指數4日收跌1.4%，衡量股市波動率的指數升幅為三周來最大。韓元前市對美元急貶至逾兩年來最弱價位，但在金融當局火速宣布「無限量挹注流動性」之後止跌回升，收盤挺升1.2%，報1,410.56韓元兌1美元。

但TS Lombard亞洲研究部門主管葛林警告，南韓政治動盪恐將持續上演，尹錫悅面臨彈劾，接下來是明年的大選，大環境動盪不安，南韓資產短線可能承受壓力。

紐約梅隆銀行（BNY）市場策略師薩維吉指出，南韓府會立場分歧，加上美國總統當選人揚言把對外國進口貨的關稅提高到多達20%，貿易戰爆發將衝擊深深倚賴出口的南韓經濟。

更長期的經濟與市場影響也堪虞，尤其是對半導體供應鏈平添風險。包括半導體股如三星、SK海力士，電池大廠樂金能源解決方案，以及汽車類股現代和起亞，都可能面臨逆風，進而加劇韓股波動性。

政治動盪不止，將打擊南韓在MSCI全球指數力爭上游、從新興市場升格融已開發市場的努力。繼一年前突然下令禁止放空之後，這場戒嚴鬧劇恐再次重創全球投資人對南韓股市的信心。

全球市場淡定

南韓是活力十足的經濟體，是許多跨國企業的據點，但也位於危險的地緣政治斷層帶上，在美中經濟衝突升溫之際是華府關鍵盟邦。但目前為止，國際市場反應大致平靜。

美國股市三大指數3日收盤小漲小跌，標普500和那斯達克綜合指數甚至再創新高。有美股「恐慌指數」之稱的VIX不升反降，也未見黃金買盤急湧，在在顯示投資人似乎對這場風暴不為所動，認為問題只局限於南韓國內，危機可望迅速消退。

不過，南韓上演戒嚴之亂，加上法國政局動盪，的確觸動一陣避險資產買盤。傳統避險貨幣如美元、日圓、瑞郎同步挺升。美元兌韓元匯價一度勁升逾2%，但到紐約3日下午盤漲幅收斂至1%。

美國10年期公債盤初也在資金湧入下大漲，與價格呈反向關係的殖利率一度摔落4.164%、回測10月來最低價位；但漲勢後繼無力，終場10年期殖利率攀升2.8個基點至4.221%。

CFRA首席投資策略師史托瓦說：「我認為，這種事大可鎮定以對，因為事出突然、無可預料，而且可能歷時短暫。」他認為，待投資人減持部位因應後，市場短底已築成。

黑天鵝恐不只南韓這隻

然而，若是把南韓、歐洲甚至美國的政治動盪合起來看，對投資人而言不啻是警訊連連。法國國會正醞釀對現任政府進行不信任投票，德國執政聯盟已瓦解，日本執政聯盟也在10月失去國會多數地位。

這些事件發生的地點不在動亂頻仍的新興市場國家，或曾爆發債務危機的南歐國家，而是發生在經濟發展先進的富裕民主國家。這種轉變可能迫使投資人調整長久來的觀念，重新思考何處才是「安全」的投資地。

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級顧問賽勒說，近來各地政治動盪反映一種全球現象：世界各地民眾對經濟現況的憤怒。

彭博資訊專欄作家歐瑟士指出，從法國、德國、日本到南韓，這些通常政治穩定經濟強健的民主國家，如今都深陷嚴重的政治動盪，凸顯出戰後「美利堅治世」（Pax Americana）下的經濟秩序似乎走到盡頭。

上述國家都是全球化的受益者，南韓尤其是代表國家。這或許不是巧合，這四個貿易大國對外都面臨隨「川普2.0」上台而來的重大考驗，對內又承受民怨沸騰和政治體制分崩離析的壓力。

2024是嚴懲世界各地現任政府的一年，凸顯選民對現況已忍無可忍，因而尋求民粹主義色彩更鮮明的解決之道。