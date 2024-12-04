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澳洲第3季經濟成長令人失望 市場估央行明年4月開始降息

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
澳洲第3季GDP成長不如預期。路透社
澳洲第3季GDP成長不如預期。路透社

澳洲第3季國內生產毛額（GDP）年比成長0.8%，是新冠疫情爆發以來最慢增速，使市場對經濟反彈的期望落空。澳幣應聲貶值0.7%，市場如今認為明年4月降息的可能性升至96%。

澳洲統計局4日公布的數據顯示，該國第3季實質GDP較前一季成長0.3%，不如市場預期的0.4%。年成長幅度則從前一季的1.0%放緩至0.8%，是2020年底以來最小增幅，也低於市場預期的1.1%。

澳洲央行曾預估，隨著減稅之利流入家庭荷包，以及消費者對於不會再次升息有更多信心，經濟成長率到年底時將升至1.5%。然而，澳洲第3季經濟意外疲軟，使央行的預測岌岌可危。

AMP首席經濟學家奧利佛說：「總體來看，GDP數據不振表示降息宜早不宜遲。」「我們看到的經濟疲軟，尤其是民間部門，恰好表明明年2月降息的可能性依然很高。」

澳洲統計局表示，上季經濟之所以還擴張，是公部門支出帶動所致，為其成長貢獻了0.6個百分點，這都拜公共投資達到創紀錄水準所賜。占GDP一半的家庭支出則沒有任何貢獻。

澳洲財長查默斯表示，GDP成長乏力且低於歷史平均值，「我們的經濟仍在成長，但幅度非常小。這是受利率、生活成本壓力、全球經濟不確定性的影響。

澳洲央行過去一年一直把利率維持在12年高點的4.35%不變，並暗示短期內不會放寬貨幣政策。上季澳洲經濟欲振乏力，顯示貨幣政策正壓抑需求。

澳洲央行預估消費者支出將因減稅及通膨趨緩而增加，但消費者目前似乎維持審慎，儘管他們的可支配所得在上季增加了1.5%。

澳洲統計局表示：「由於幾十億澳幣的減稅之利，儲蓄率上升至3.2%。然而，人均GDP又下降0.3%，連續第七季下滑。」

近幾個月的跡象顯示，澳洲消費者情緒有所改善。隨著消費者信心躍升，10月零售銷售連續第三個月增加，而從黑色星期五銷售軼事也可見，這股勢頭可能持續到11月。

牛津經濟研究院澳洲分院總經預測主管Sean Langcake表示：「我們預估GDP成長將於未來幾季緩步回升...但改善幅度不會太明顯，經濟短期內的成長可能低於長期趨勢，產能受限持續造成影響。」

GDP 央行 消費者 澳洲 降息

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