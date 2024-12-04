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輝達與泰企簽約打造泰國主權雲 發展當地AI生態系

中央社／ 曼谷4日綜合外電報導
輝達（NVIDIA）。 路透社
輝達（NVIDIA）。 路透社

美國人工智慧（AI晶片業龍頭輝達（Nvidia）於創辦人暨執行長黃仁勳訪問泰國首都曼谷之際，今天宣布與泰國科技公司SIAM.AI簽署合夥協議，要替泰國打造首個主權雲。

法新社報導，黃仁勳在曼谷行期間，同意支持泰國的AI發展。而主權雲的概念是指一個國家、區域或社區能對其數據握有控制權，包括儲存在何處、如何存取及由誰來看管。

黃仁勳指出，儲存在泰國主權雲端伺服器的資料，可用來發展泰國的「AI生態系」，例如用泰國的數據來生成的聊天機器人。

黃仁勳昨天也表示，輝達會與泰國政府合作在當地開發「世界級的AI基礎建設」。

黃仁勳今天還說，輝達會與40所泰國大專院校及50多家泰國新創公司合作，好讓當地的學校和企業都「將能使用泰國AI」。

他表示：「泰國的數據...屬於泰國人民。...這是你們的天然資源。」

黃仁勳補充說，主權雲也可應用在泰國的醫療衛生、農業、能源、數位和電信領域。

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