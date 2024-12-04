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亞馬遜將試用AI設計碳移除材料 探索減碳新解方

中央社／ 西雅圖3日綜合外電報導
亞馬遜計劃在資料中心試用一種新的碳移除材料，因為資料中心正因人工智慧（AI）面臨碳排加劇的風險。 路透
亞馬遜計劃在資料中心試用一種新的碳移除材料，因為資料中心正因人工智慧（AI）面臨碳排加劇的風險。 路透

與亞馬遜公司合作的新創企業Orbital Materials表示，亞馬遜計劃在資料中心試用一種新的碳移除材料，因為資料中心正因人工智慧（AI）面臨碳排加劇的風險。

路透社報導，Orbital Materials執行長高德文（Jonathan Godwin）昨天說，有趣的是，這種碳過濾材料就是由AI本身設計。

高德文告訴路透社：「它像是原子等級的海綿，這種海綿的每個孔洞都有特定尺寸，能有效捕捉二氧化碳，而不會與其他物質發生反應。」

高德文說，潛在的成本降低是吸引力之一。這種新材料的成本大約是每小時租用圖形處理器（GPU）進行強大AI訓練費用的10%，僅為碳抵換成本的一小部分。

與此同時，資料中心需要更多電力來維持AI發展，並需要更多水來進行冷卻，這對像亞馬遜這樣承諾在2040年底前達成淨零排放的企業來說是個挑戰。

亞馬遜（Amazon.com Inc.）旗下的亞馬遜網路服務（Amazon Web Services, AWS）是全球營收最多的雲端運算服務供應商。

高德文指出，作為與Orbital Materials 3年合作的一環，AWS將於2025年開始在一個資料中心試用這種新材料，不過他拒絕透露財務條款。

協議內容還包括讓Orbital Materials使用AWS的技術，並要求Orbital Materials將開源AI工具提供給AWS客戶使用。

AWS能源與公共事業總經理蓋芬（Howard Gefen）透過聲明表示，這項合作將推動永續創新。

Amazon 新創企業 材料 淨零 碳排放

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