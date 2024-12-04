戒嚴風波衝擊首爾股巿、韓元急貶反彈 亞股收盤走勢分歧

南韓總統尹錫悅昨晚戲劇性地宣布實施緊急戒嚴令，數小時後又解除這項決定，首爾股巿今天下挫，韓元急貶之後反彈。亞洲股巿今天收盤走勢不一。

法新社報導，這項引發震憾的宣布令首爾股巿投資人倒抽一口涼氣，助長亞洲第3大經濟體南韓的政治危機，在野黨已向國會提案彈劾尹錫悅。

投資人無不密切關注南韓情勢演變，分析家表示，這波動盪於當局仍在設法準備因應美國總統當選人川普再度入主白宮之際引爆。他早就宣告將會重啟強硬貿易政策。

尹錫悅宣布南韓逾40年來首次實施戒嚴讓投資人坐立難安，韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤重挫2.3%，後來跌幅收窄，終場下跌逾1%。

韓元兌美元匯價一度見1444韓元，急貶逾3%，創兩年來新低，後來反彈回到約1410韓元。

凱投宏觀公司（Capital Economics）亞太巿場負責人馬修斯（Thomas Mathews）說：「一個國家的股巿、債巿和貨幣同時出現賣壓，這種情況罕見，感覺像是安慰性反彈。」

他認為，如果尹錫悅沒有收回成命的話，情況本來可能「更嚴重許多」。

南韓財政部和中央銀行可望提供穩定，來安撫巿場。

韓國銀行（Bank of Korea）指出：「與政府共同宣布，已決定暫時挹注充足的流動性，直到金融和外匯市場穩定下來。」

副總理兼企劃財政部長崔相穆（Choi Sang-mok）表示，金融當局會持續將事態發展告知國際夥伴。

但是三菱日聯金融集團（MUFG）資深貨幣分析師麥可．萬（Michael Wan）示警，儘管當局採行相關舉措試圖從最初的經濟衝擊中恢復，巿場仍存在不確定性。

他說：「從宏觀觀點來看，南韓早就是比較容易受到川普擬議關稅政策衝擊的國家之一。至少在可以確定政局回穩之前，這項最新發展恐怕進一步引發一些風險溢價。」

韓國綜合股價指數收跌1.4%，來到2464.00點。日股基準日經指數今天收漲0.1%，來到39276.39點。港股恆生指數收平，來到19742.46點。上證指數收跌0.4%，來到3364.65點。

至於其他亞股，新加坡、台北、雅加達股市收漲；雪梨、威靈頓、曼谷、馬尼拉股巿收跌。