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美中科技戰恐加劇 台積電轉投資的世界先進擬與NXP擴建星國合資廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
台積電轉投資的世界先進與恩智浦半導體（NXP）正討論要擴大新加坡合資工廠。圖／本報系資料照
台積電轉投資的世界先進與恩智浦半導體（NXP）正討論要擴大新加坡合資工廠。圖／本報系資料照

台積電轉投資的世界先進與恩智浦半導體（NXP），正討論擴大新加坡合資工廠，主要是預料美中科技戰可能加劇，需要分散晶片生產。

彭博資訊報導，世界先進和恩智浦位於星國東部的合資晶片廠，總投資額78億美元，在4日動工。恩智浦執行副總麥卡利夫（Andy Micallef）告訴彭博，儘管第二階段擴建尚未正式通過，但已經開始著手進行。

裝置製造商日益擔心，台海緊張升溫，可能會擾亂半導體供給，影響智慧手機到電動車等各種產品。全球多數晶片仍由以台積電為首的台廠生產。

東南亞受惠於勞動成本相對低廉、技術人才充沛、地鄰亞洲主要消費者市場，成了科技製造的新勢力。

世界先進和恩智浦的合資廠，將生產成熟製程的晶片，包括130奈米到40奈米。這些晶片的先進程度，不如台積在台灣製造的晶片，但對許多產業仍相當重要，可用在如汽車、工業、消費、行動產品的電源控制。新廠預計可創造1,500個工作機會，並在2027年投產。

與此同時，恩智浦的麥卡利夫也重申，該公司擴大地緣政治布局，打算拓展中國大陸供應鏈。恩智浦將設法服務在大陸境內須有產能的客戶。恩智浦是車用和網通晶片大廠，中國大陸是全球最大的電動車和電信市場。

半導體 台積電 晶片

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