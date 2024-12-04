Google Cloud結盟法荷航空 應用AI技術加強營運
雲端運算服務Google Cloud今天表示，已與法荷航空集團（Air France-KLM）合作，將生成式人工智慧（AI）技術應用於該航空集團的資料處理。
Google Cloud在聲明中表示，法荷航空集團營運551架飛機，2023年載客量達9300萬，其商業和貨運航班產生大量資料，這些資料將由Google Cloud的AI解決方案用於分析乘客偏好和旅行模式，以及預測飛機維護等領域。
Google Cloud表示，法荷航空集團將完全擁有和控制這些資料。
根據Google Cloud：「該集團將深入了解乘客偏好、旅行模式和行為，以提供量身定制的旅行選擇和服務，並能夠提升航班、機場和業務營運，預測飛機維護所需的資料分析時間已經從數小時縮短至數分鐘。」
Google Cloud全球營收總裁倫納（Matt Renner）說：「航空公司產生大量資料，其中許多對於幫助推動運營洞察、打造更好的客戶體驗非常有價值。」
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