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「松鼠、河馬和狗狗」迷因幣漲翻天 這股熱潮可能是場泡沫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
自川普勝選以來，市場押注他的政府將放寬加密貨幣的監管，引爆包括松鼠幣、河馬幣和狗狗幣在內各種迷因幣的投機潮，致使價格飆漲。 路透社
自川普勝選以來，市場押注他的政府將放寬加密貨幣的監管，引爆包括松鼠幣、河馬幣和狗狗幣在內各種迷因幣的投機潮，致使價格飆漲。 路透社

川普勝選以來，市場押注他的政府將放寬加密貨幣的監管，引爆包括松鼠幣、河馬幣和狗狗幣在內各種迷因幣的投機潮，致使價格飆漲；批評者認為這些不過是泡沫資產，代表市場過度繁榮，教人想起2021年的非同質化代幣（NFT）。

過去一個月裡，部分迷因幣的表現甚至超過比特幣，例如狗狗幣的價格狂飆140%，而且不斷有新幣問市。

連加密貨幣行業裡的大人物都對此不以為然。幣安創辦人趙長鶻上周在X平台發文表示：「我不反對迷因。但迷因幣現在變得『有點』怪。」

現有數百萬迷因幣是用線上生成器創建，任何人都可以推出，沒有商業模式、現金流或基本價值，擁有這些迷因幣不會分到任何實物資產，而且它們的波動性很高，仰賴在交易者之間的人氣來產生流動性。

Cardano區城鏈的共同創辦人Charles Hoskinson說，它們沒有價值，「永遠不會有」，失去光采後將歸零。

每種迷因幣的背後都連結著網路文化，例如GHILLGUY代表在TikTok上大受歡迎、一隻雙手插在口袋裡的卡通狗 。該迷因幣兩周前創建，市值已暴衝到4.66億美元。

有人指出，這與2022年NFT市場崩潰前不久的投機熱感覺似曾相識。渣打銀行數位資產研究全球主管Geoff Kendrick警告，有可能因為某個事件觸發了骨牌效應，就像NFT市場一樣的迅速崩潰結束。

NFT 加密貨幣 川普 比特幣 狗狗 資產 迷因

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