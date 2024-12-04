這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

那斯達克100指數周二再創新高之際，有一檔11月中旬才納入指數的成分股也以7.6%漲幅再創新高，更驚人的是，這個新成員今年來漲幅超過800%，漲幅是輝達（NVIDIA）的四倍有餘。

這個那斯達克100指數的新成員是AppLovin，為應用程式（App）開發者提供行銷服務，最近還推出人工智慧（AI）驅動的廣告引擎。

AppLovin在競爭激烈的數位廣告市場中找到一席之地。該公司鎖定行動遊戲、開發互動式廣告並制定行銷策略，每日觸及14億活躍用戶，協助客戶吸引智慧型手機使用者。

AppLovin周二大漲創新高後，市值高達1,296.5億美元，超過洛克希馬丁、Nike，在美國上市公司排名第188。

持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價也達到137億美元，在彭博億萬富豪排行榜名列179，超過台灣科技首富林百里。