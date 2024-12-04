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英特爾股價還會跌？恐創半世紀來最差表現 業務分家可能性較大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾今年股價跌幅可能創半世紀來最差表現。路透
英特爾今年股價跌幅可能創半世紀來最差表現。路透

英特爾前執行長基辛格意外「閃退」之後，美國銀行（Bank of America）的分析師預測，英特爾未來走向，以產品與代工業務分家的可能性較高。

美銀分析師指出，自2021年起，英特爾大幅傾向IDM 2.0戰略，在維持整合元件製造商地位的同時，也展開代工業務。然而，美銀一直很不看好，主要是其規模較小而且內部客戶不斷減少，再加上與代工客戶競爭甩不開利益衝突。

基辛格的豪賭證實是災難性的。英特爾的晶圓代工部門在2023年造成70億美元的營運虧損，預計這個數字在今年幾乎要增加一倍。

美銀給英特爾的評等維持在 「跑輸大盤」，目標價為21美元，比周二收盤價22.47美元還低7%。

業務分拆能給英特爾帶來新氣象，分拆後的兩家公司在財務與營運上獨立。問題是，美國晶片法案 （CHIPS）聯邦撥款的前提是，英特爾必須對正苦苦掙扎的代工部門，維持的一定程度的股權。商務部上周批准撥給79億美元，但設定了「控制權變動限制」。

即使川普政府全面修訂CHIPS法案，英特爾的產品與代工業務仍須面對有關策略、結構與競爭的長期性問題。

路透周二引述知情人士的說法報導，董事會上周質疑基辛格扭轉公司頹勢的緩慢進展，逼得他宣布退休。

Melius Research分析師Ben Reitzes指出，代工客戶欠缺動能可能是導致基辛格「閃退」的原因之一。如果有重大進展，基辛格不太可能走人。晶圓代工部門「顯然未達計畫進度」，很可能需要政府的支援。

Melius給英特爾股票的評等是「持有」，目標價維持在25美元。

今年來，英特爾股價已腰斬，跌幅深達55%，可能創下自1974年以來表現最差的一年。

Gimme Credit分析師Dave Novosel指出，該公司的倒數十名「敬陪末座榜」列入了英特爾。他表示，雖然沒料到基辛格下台，但看出導致他「被退休」的許多挑戰性問題。

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