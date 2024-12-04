雲端授權制造成壟斷 微軟恐遭罰10億英鎊

各國都開始處理科技公司的壟斷問題！微軟近日於英國面臨反壟斷訴訟，因其遭指控其雲端授權機制，侵害英國小商家使用其他雲端軟體的權利，若最終遭法院認定有侵害之實，微軟恐面臨10億英鎊的賠償小商家費用。近年來各國對於社群軟體、科技公司的管制逐步增加，尤其關注個資與壟斷議題。

授權影響小商販

根據《英國廣播公司》報導，英國目前正有對科技巨頭微軟的訴訟程序，若發起訴訟的民間管制專家魯莎勝訴，英國有許多商家可獲得10億英鎊（新台幣411億元）的補償費用。魯莎表示，若使用微軟伺服器系統進入谷歌、亞馬遜與阿里巴巴等其他平台需要經過授權的程序，並不公平。

谷歌指控微軟要求授權，恐增加對手成本與弱化競爭對手滿足客戶需求的程度，但微軟強烈否認，表示授權不會增加使用競爭對手雲端的成本。不過英國這次訴訟是以小商販的角度，主張微軟讓使用谷歌、亞馬遜與阿里巴巴等其他雲端系統的廠商，在使用Windows伺服器時被迫多收取費用，迫使民眾只能使用微軟的Azure 雲端服務。

科技公司面臨管制

《英廣》提到，相關法律雖然在2015年開始適用，但實務應用上仍相當陌生，英國的競爭上訴審裁處近年來也針對臉書、谷歌、智慧手機廠商等科技巨頭發起類似訴訟，但相關案件複雜，法院都需要長時間來處理案件。

《電腦週報》提到，英國法院懷疑微軟在雲端的授權機制有違反「反競爭法」相關規定。近年來，各國對於社群軟體的壟斷，尤其是個資與廣告獲利上多有著墨，歐盟制定如GDPR等相關規範，澳洲更是近日禁止16歲以下使用社群軟體，各國政府對社群軟體的管制逐漸增加。

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