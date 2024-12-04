棄美晶片補助 下一家會是英特爾？微芯CEO坦言現在產能太多

微控制器（MCU）暨類比IC大廠微芯科技（Microchip）暫停申請美國半導體補助金，執行長除了親自向媒體證實，也表明現在的情況就是產能過多。由於晶片產業景氣榮枯周期分明，隨著成熟製程晶片供過於求壓力大增，微芯開出棄美補助的「第一槍」，若還有其他業者跟進，對於希望透過補貼來重振本土晶片製造的美國政府而言，無疑將是打擊。

微芯臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）在周二向記者表示：「這項補助是在大約一年前提出申請，當時大家都認為工廠產能不足，世界將持續興建晶圓廠。現在，我們有太多產能。」

美國晶片法的補貼金，只會涵蓋業者建廠成本的一小部分，若業者要完成建廠計畫，勢必要符合半導體市場短期內的商業考量。

桑吉周二表示：「你每花一塊錢，政府只給你0.15元。我會想要花1億美元，然後從政府拿回1,500萬美元嗎？如果我不需要它，而且我也不想自掏腰包花費其他的8,500萬美元呢？」

大約一年前，微芯可謂是搶得第一批「頭香」、獲得美國政府點頭給予補助金的晶片業者。美國商務部於1月公布初步計劃給予微芯1.62億美元補助金，藉此協助擴產MCU，當時是繼英國航太公司貝宜（BAE Systems）後，第二家獲商務部納入撥款計畫的業者。

但實際上，就在商務部發出聲明的幾天之後，微芯表示讓奧勒岡廠的員工放兩周無薪假，原因是庫存積壓。

時任微芯執行長的穆爾希當時被問到公司是否會完成其接受政府補貼的相關計畫時，表示公司的目標「不是要完成擴張」，而是要「滿足市場需求」。

微芯決定暫停美國半導體補貼金的申請，並在2日宣布關閉一座亞利桑那廠，凸顯出半導體產業的景氣本質。這產業的景氣榮枯分明，為決策官員構成挑戰，而官員們正在與業者討論未來幾年的投資和補貼案。

另一方面，英特爾的補貼案接下來是否會生變，也是值得關注的重點。儘管美國商務部最近已敲定向英特爾提供78.6億美元的補助金，但隨著基辛格辭去英特爾執行長職位，分析師認為英特爾很有機會將旗下產品部門與晶圓代工部門分拆，但英特爾可望獲得的美國半導體補助金，是取決於英特爾維持晶圓代工事業的股權。一旦英特爾調整晶圓代工事業的發展，勢必會牽動補貼案的後續。目前，英特爾已決定延後價值200億美元的俄亥俄州晶圓廠建廠事宜，延後至2026年底興建完成。