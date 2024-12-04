開出第一槍！MCU大廠微芯證實暫停申請美晶片補助

彭博資訊報導，美國微控制器（MCU）暨類比IC大廠微芯科技（Microchip）正暫停申請美國半導體補助金，成為已知第一家退出美國半導體補貼計畫的企業。

微芯原本等著美國當局依照晶片與科學法提撥1.62億美元的補助金，協助支撐奧勒岡與科羅拉多州的晶圓廠。但此後，微芯二度讓奧勒岡廠勞工放無薪假，2日更宣布計劃關閉在亞利桑那州的一座廠，影響約500名員工。微芯同日還調降本季營收預估。

微芯周二（3日）臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）在瑞銀一場論壇上，向記者證實上述消息，表示：「我現在已經與主管晶片官員暫停協商。或許，到了我能控制情勢的時候，我們會與新的政府交涉。」

在拜登政府官員急著趕在川普明年1月重返白宮之前，趕忙敲定晶片法最終補助案之際，微芯的最新決定無疑是一記打擊。負責執行晶片法的美國商務部官員先前已經宣布與超過20家公司達成初步協議，並且與包括英特爾、台積電在內的六家主要公司達成了最終協議。

美國商務部發言人在聲明中表示：「我們正與微芯就他們的晶片補助相關程序進行溝通，並且持續與他們針對長期的計畫進行建設性對話。」目前不清楚商務部是否會把原先分配給微芯的補助款重新配置給其他業者。

桑吉是在上月回鍋，接替穆爾希（Ganesh Moorthy）退休而空缺的執行長職位。桑吉承諾帶領微芯度過產業景氣低迷時期，並且重拾獲利能力。

微芯近來深陷銷售大幅下滑的窘境，預期今年營收遽減40%，該公司主要為汽車、消費電子品等生產成熟製程晶片。微芯股價今年來重挫27%，是費城半導體指數中表現最糟的個股之一。