南韓短命戒嚴令 避險資金流入日圓促升破150關卡

南韓總統尹錫悅昨晚突然下達戒嚴令，儘管已被國會推翻，但此一短命戒嚴令仍帶動避險效應，日圓匯率表現相對強勁，日圓兌美元已升破150關卡，來到149.688。

除了南韓政治情勢，法國議會即將巴尼耶內閣投下不信任票，是最新的兩大國際政治變數，不過對此大型金控內部最新出爐的評估顯示，美國經濟目前可看到的「金髮女孩」效應，使經濟仍相對有撐，因此影響有限。

這份報告分析，南韓總統尹錫悅基於保護自由和憲政秩序的理由，避免在野黨議員試圖癱瘓政府，因此宣布戒嚴令，在此同時，美國JOLTs職位空缺數回升也令投資人下修美國 聯準會（Fed）降息預期，兩大國際政治不確定因素以及投資人對Fed降息信心不足，一度導致美股早盤輕微下跌，但由於市場仍等待關鍵的經濟數據，包括周三ISM服務業指數、周五就業報告，使方向性交易意願不足。

加上舊金山Fed總裁Daly表示，不論12月是否降息，利率趨勢應該繼續下行，和芝加哥Fed總裁Goolsbee亦表示利率仍應下降「相當幅度」，這二位聯準會官員的鴿派談話，也穩住市場信心。資金轉進大型權值科技股，在Meta、Apple創新高，且Amazon、Nvidia表現強勢帶動下，美股主要指數收斂早盤漲幅，主要指數小漲小跌作收，而標普500創下今年第55度歷史新高。

在金價方面，法國不信任案投票以及韓國宣布戒嚴令的確一度讓早盤金價上漲，但由於投資人很快的消化兩國政治不確定的影響，加上美國JOLTs職位空缺數上漲，亦壓抑金價漲幅。