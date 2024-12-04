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6名前蘋果員工涉詐領慈善捐款 面臨多項重罪指控

中央社／ 舊金山3日專電
加州檢方指控6名前蘋果公司（AppleInc.）員工涉詐。美聯社
加州檢方指控6名前蘋果公司（AppleInc.）員工涉詐。美聯社

加州聖克拉拉郡檢方經過2年調查，今天指控6名前蘋果公司（AppleInc.）員工透過公司捐款計劃，詐領15.2萬美元（約新台幣494萬元）捐款，並謊報10萬美元慈善捐款進行逃漏稅、涉嫌多項重罪。涉案6人多為華裔人士。

加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）地方檢察官辦公室透過新聞稿指出，6名被告涉嫌在2018年7月1日至2021年4月6日間操縱慈善機構捐款。手段是經由蘋果的「配對捐款計劃」（gift-matching program），即員工先透過第三方平台捐款，待捐款完成後，蘋果會依照100%或200%的比例進行捐款，再由第三方平台將籌集資金捐給慈善機構。

檢方列出6名被告英文姓名，當中，涉案的關姓男子（Siu Kei Alex Kwan）是中美國際文化交流協會（American Chinese International Cultural Exchange，ACICEC）的會計師、及專為低收入戶提供援助的Hop4Kids執行長。檢方指出，在他主導下，其他被告對上述2個慈善機構進行假捐款，隨後便拿回捐款，關男則提取蘋果的配對捐款。

被告同時將捐款申報作稅務抵免，進行稅務詐欺非法行為。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）於2020年報導COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關新聞時曾提到，關男與加州大學柏克萊分校中國學生與學者聯誼會合作，籌集9萬美元購買醫療用品運送至武漢的醫院，並表示有家人在香港。

聖克拉拉郡地方檢察官辦公室列出所有被告英文姓名，除關男之外，其餘涉案的5人也疑似為華裔人士，年齡均在30至40歲之間。檢方尚未對被告身分做出回應。

檢方指出，關男利用在中美國際文化交流協會和Hop4Kids的職務之便，退款給其他被告，並將蘋果捐贈款項占為己有，並透過自己執業會計師身分，協助提交假的稅務申報表，提供低價或免費服務，鼓勵他人參與犯案，欺騙蘋果公司和加州政府。

檢方同時指出，被告涉及多項重罪，包括竊盜罪、共謀罪、偽證、稅務詐欺等罪名，由於涉及金額龐大，他們也面臨加重白領犯罪的指控。

這起案件為蘋果公司主動向聖克拉拉郡地方檢察官辦公室通報，檢方經過至少2年調查後提起控訴。檢察官羅森（Jeff Rosen）表示，檢方致力起訴嚴懲欺騙科技公司和濫用重要慈善計劃與國家資源的個人，並感謝蘋果公司配合揭露精心策畫的詐欺行為。

目前檢方向6名被告發出逮捕令，同時指出根據加重白領犯罪法，被告可能面臨量刑加重的處罰。一旦被定罪，可能被判處監禁，並需償還金額、支付罰金及其他相關費用。

捐款 檢察官 詐欺

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