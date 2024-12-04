Fed 三官員避談是否支持本月降息 同意利率走低趨勢

美國聯準會（Fed）三位官員周二（3日）表示，他們持續相信美國通膨會向著聯準會的2%目標前進，暗示支持未來的更多降息行動，但沒有人強力贊成或反對在兩周後的利率會議上降息。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受福斯商業新聞訪談時指出，「為了讓經濟保持在一個良好的狀態，我們必須繼續調整政策」，「無論是在12月還是之後的某個時間，我們將有機會在下次會議上辯論和討論這個問題，但關鍵是必須保持利率往下走的政策，以適應經濟形勢」。

不過她說，12月是否降息尚不確定，「我們在此必須保持開放的胸襟」。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）在芝加哥一場演講會上，也沒有透露太多他對本月利率會議結果可能會是如何的看法。他只是表示，「未來一年裡，我覺得利率還要從現在的水準往下走相當多。然而情況是會改變的，我們因而每六周就會開會」。

聯準會（Fed）理事庫格勒（Adriana Kugler）參加底特律一個活動致詞時提到，聯準會的決策，不會是按照任何既定路線，而是密切跟著發布出來的經濟數據做出判斷。庫格勒說，她認為最新的通膨數據仍符合通膨在向2%目標前進，但「任務尚未完成」，尤其是住房服務通膨仍然很高。

路透分析，聯準會官員近來對於利率走向的評論，一直保持警覺，不給出太多指引，特別是川普上個月確定當選美國總統之後。川普揚言對外要加徵關稅，對內要為個人與企業減稅，打擊非法移民，這些政策一旦實施，可能就會改變美國的經濟前景。三位周二發言的聯準會官員都強調，聯準會對於尚未頒布的政策，無法回應。

現在到17日和18日的聯準會利率會議之間，兩周裡還有幾個關鍵經濟數據將公布，包括就業市場和消費者通膨數字。聯準會另一位理事沃勒（Christopher Waller）周一說，他傾向本月再度降息。主席鮑爾周三有演講活動，會是他在本月利率會議之前，最後一場公開談話。