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亞馬遜自家AI晶片 有蘋果罕見公開背書

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果評估是否能利用亞馬遜最新的AI晶片來預訓練Apple Intelligence在內的模型。美聯社
蘋果評估是否能利用亞馬遜最新的AI晶片來預訓練Apple Intelligence在內的模型。美聯社

亞馬遜網路服務（AWS）自家專屬人工智慧（AI）晶片，已獲蘋果（Apple）罕見背書。蘋果目前用於搜尋等服務，並評估是否能利用亞馬遜最新的AI晶片來預訓練Apple Intelligence在內的模型。

蘋果周二在AWS年度Reinvent大會上公開對亞馬遜專有晶片的使用情況。蘋果機器學習與AI高級總監Benoit Dupin 親自站台，討論蘋果如何運用AWS的雲端服務。蘋果過去罕見讓供應商公開將自己列為客戶

Dupin說：「我們和AWS有緊密的合作關係，基礎設施既可靠又能支援我們的全球客戶。」

蘋果高層不僅在亞馬遜大會亮相，並證實採用亞馬遜的晶片，對AWS是一大背書，尤其在亞馬遜和微軟Azure和Google Cloud爭取AI支出市場之際。蘋果目前也使用微軟和Google的雲端服務。

Dupin指出，蘋果已使用AWS超過十年，應用於Siri、Apple Maps和Apple Music等服務。例如，蘋果已經採用亞馬遜的Inferentia和Graviton晶片來支援搜尋服務，並表示這些晶片帶來了40%的效能提升。

此外，Dupin也表示，蘋果考慮採用亞馬遜的Trainium2晶片來預訓練自家專屬模型，可見亞馬遜的晶片不僅相較於英特爾和超微製造的x86 處理器提供更具成本效益的AI推論能力，也能用於開發新的AI模型。亞馬遜周二宣布，Trainium2晶片已全面開放租賃服務。

AWS執行長賈曼（Matt Garman）周二接受CNBC訪問時表示，蘋果早就是Trainium晶片最初採用者及測試者。

蘋果今年秋季推出首款主要生成式 AI產品 Apple Intelligence ，這是一系列服務，能夠摘要通知、重寫電子郵件，並生成全新表情符號。蘋果表示，本月將和OpenAI的ChatGPT整合，明年Siri將新增控制 App及更自然語音對話的能力。

與OpenAI的ChatGPT等主流聊天機器人不同，蘋果的AI策略並遙依賴雲端大量基於輝達（Nvidia）伺服器的叢集運算。蘋果採用iPhone、iPad或Mac內建的晶片來執行大部分功能，並將更複雜的查詢傳送至由蘋果自家M系列晶片運作的伺服器進行處理。

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