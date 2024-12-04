亞馬遜推出由自家晶片運算新AI模型Nova 和OpenAI較勁

亞馬遜（Amazon）在年度AWS大會上宣布推出強大的新款晶片陣列和一款可與主要競爭對手抗衡的大型語言模型。

亞馬遜將數十萬顆自家最新的Trainium2晶片串聯成叢集，便於合作夥伴Anthropic 訓練生成式AI及其他機器學習任務所需的大型語言模型。亞馬遜表示，這些新晶片陣列將使這家新創企業的現有運算能力提升四倍。

亞馬遜執行長賈西周二自2021年上任以來首度現身在拉斯維加斯舉行的大會，親自推介這套名為「Nova」的新模型，可用於生成文字、圖像及影片等多種內容，展現亞馬遜和OpenAI及其他大型語言模型開發者競爭的最新成果。

亞馬遜是全球最大雲端運算服務商，旗下的AWS提供可供其他公司租用來訓練AI應用的伺服器。此外，AWS也向其客戶提供其他公司開發的模型，包括Anthropic的Claude以及Meta的Llama。不過，亞馬遜迄今尚未推出一款能和OpenAI最先進GPT模型相抗衡的大型語言模型。

賈西表示，開發者提出了一系列需求，促使公司推出這些新服務。賈西說：「他們希望更低的延遲、更低的成本，以及能夠進行微調的能力。」

這次發表代表亞馬遜在AI應用開發上的一大進展，扭轉其未能始終落後競爭對手的印象。

亞馬遜通用人工智慧部門負責人 Rohit Prasad表示，該公司將在價格與功能上和競爭對手一較高下，並強調新模型的運算速度更快。

亞馬遜最新的晶片叢集計畫「Project Rainier」「遠超過」10萬顆晶片。亞馬遜旗下Annapurna Labs晶片製造部門的Gadi Hutt 接受訪問時表示，亞馬遜預料這將是全球最大的專用AI硬體叢集。

這些晶片是亞馬遜第三代AI半導體產品，希望能和輝達（NVIDIA）的產品一較高下，為AWS客戶提供開發生成式AI產品的又一選擇。目前，業者主要依賴輝達的圖形處理器（GPU），但價格昂貴且經常供不應求。

亞馬遜也表示，將於明年初開始向客戶提供基於輝達最新Blackwell晶片的運算服務。

透過單一圖像或文字提示生成影片的技術近期備受關注，包括Adobe、Meta、OpenAI以及TikTok母公司字節跳動等企業都紛紛推出相關的AI應用。

亞馬遜表示，Nova Reel軟體能讓使用者創建六秒長的影片，可用於如展示亞馬遜網站上的產品。亞馬遜還表示，長度可達兩分鐘的影片功能將於未來數月內推出。