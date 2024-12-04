油價大漲逾2% 中東緊張和油國可能延續減產 金價小漲

國際油價周二（3日）大漲超過2%，因以色列威脅說，如果與真主黨的停戰協議破裂，以色列將攻擊黎巴嫩，同時投資人也預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）本周宣布延長減產；黃金價格受南韓政局影響一度攀升，但在美國經濟數據公佈後回吐了大部分漲幅。

油價大漲超過2%

布蘭特原油2月期貨創兩周來最大漲幅，上漲1.79美元，漲幅2.5%，報每桶73.62美元；美國西德州原油1月期貨也創11月18日以來最大漲幅，上漲1.84美元，漲幅2.7%，收每桶69.94美元。

以色列軍隊無視上周在黎巴嫩達成的停戰協議，繼續打擊他們所說的真主黨戰士。黎巴嫩高級官員敦促華盛頓和巴黎向以色列施壓，要求其維持停火。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說，停火面臨風險，讓一些石油交易商更加擔心中東的緊張局勢。雖然黎巴嫩衝突沒有導致石油供應中斷，但交易商將密切追蹤未來幾個月伊朗和以色列之間的緊張局勢。

石油輸出國組織及其盟國可能在周四舉行的OPEC+會議上延長減產，這也對油價構成支撐。OPEC+組織的四位消息人士告訴路透，很可能將減產延長至明年第1季末。

金價小幅收漲

受南韓和法國政治局勢發展以及美國職位空缺數據影響，金價周二經歷了盤中的動盪後走穩，收盤小漲。

現貨金價3日收盤上漲0.17%，報每英兩2,643.49美元。在美國就業數據公布前，金價一度上漲0.7%。美國黃金期貨收高0.4%，報2,667.90美元。

在盤中，南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴之後，避險買盤推動黃金價格一度上漲0.6%。不過之後美國公布的職位空缺數據顯示勞動力需求在近幾個月大幅下降之後持穩，美元和美債殖利率在數據公布後都走高，拖累黃金價格回吐了大部分漲幅。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「JOLTS數據證實了我們對就業市場反彈的預期，這在周五非農就業報告公布前緩解了人們對勞動力市場大幅放緩的擔憂。」

現貨白銀上漲1.7%，報每英兩31.01美元；白金上漲1%，報956美元；鈀金下跌0.9%，報973美元。