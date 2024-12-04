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印尼：蘋果投資承諾增至10億美元 以解除iPhone禁售令

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印尼政府目前禁止iPhone 16系列手機銷售，圖為峇里島登巴薩一家商店展售iPhone 15。歐新社
印尼政府目前禁止iPhone 16系列手機銷售，圖為峇里島登巴薩一家商店展售iPhone 15。歐新社

印尼政府表示，已收到蘋果公司（Apple）改進後的價值10億美元的投資承諾，這是蘋果為爭取印尼解除iPhone 16銷售禁令，所做的最新行動。

印尼投資部長羅桑（Rosan Roeslani）周二（3日）告訴國會議員，印尼政府和蘋果已確定以10億美元這個數字，做為「第一階段」的支出，他還補充說明，預期在一周內將收到蘋果的書面承諾。

羅桑說，「我們希望看到公平」，「你在這裡得到好處。你就在這裡投資，並創造就業」。

如果這個消息屬實，10億美元將是蘋果新近所提的1億美元投資承諾的十倍。而彭博資訊曾經報導，蘋果最開始準備在印尼投資的金額，僅為1,000萬美元。

彭博在辦公時間外向蘋果查證，蘋果的代表沒有立即回覆置評請求。

印度目前禁止蘋果旗艦機手機iPhone 16在其境內銷售，理由是未遵守本土內容成份的需求。蘋果2023年承諾投資1.7兆印尼盾（1.07億美元），資助印尼全國的開發商學習研究，不過至今投入的資金還短少約1,000萬美元。

羅桑更早之前加倍堅持政府對蘋果的投資要求，那時他強調，印尼一定要拿到比越南更好的條件。蘋果已經在越南投入約150億美元，建造生產工廠設施。羅桑說：「他們（指蘋果）的投資必須更大。」

彭博指出，印尼政府一直有著對企業的投資態度強硬的歷史，除了要求企業投資更多錢，也注重保護本國產業。例如，強制字節跳動的TikTok將購物功能拆離它的社群平台，以保護本國零售業。另外，也以禁止鎳等原物料出口的手段，迫使礦物在岸加工、發展當地電池工廠。

印尼是蘋果其有成長潛力的市場，人口年輕且愈來愈熟悉科技。根據印尼政府資料，印尼活躍的行動電話超過3.5億支，比2.7億人口數還要多。

印尼 社群 越南

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