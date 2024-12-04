英特爾傳接洽陳立武擔任CEO 彭博還點名這些台積高層

知情人士透露，英特爾尋找新的執行長將著重於外部人士，已經開始評估像是晶片設計軟體大廠益華（Cadence Design Systems）的前執行長陳立武，以及邁威爾科技執行長墨菲（Matt Murphy）等人選。

路透引述不願具名的知情人士說法報導，英特爾董事會近日已經向陳立武探詢是否有意願接下執行長職位。此外，董事會也接洽了邁威爾的墨菲。

現年64歲的陳立武是一位備受尊敬的半導體業界老將，曾任EDA大廠益華的執行長，並且經營一家創投公司，他今年8月突然辭去英特爾的董事席位，任職不到兩年。實際上，陳立武2022年加入董事會時，就是為了協助英特爾重振，他在2023年10月還被董事會擴大職責，被授權監督製造營運。

當時路透報導，陳立武突然退出英特爾董事會，是因為他與基辛格在英特爾重振計畫的多項方面有所衝突，不滿英特爾人力浮濫、代工製造策略、規避風險文化和落後的AI策略。

消息人士說，關於英特爾執行長繼任人選的討論仍處於早期階段，還沒有確定任何人選。英特爾拒絕對此置評。陳立武的創投公司 Walden Catalyst的代表未回應置評請求。邁威爾和墨菲也未立即回應評論請求。

彭博資訊報導，英特爾已聘請獵頭業者Spencer Stuart協助尋找新的執行長並評估人選。知情人士說，該公司正從外部尋找領導人才，有別於傳統做法。三年前接任執行長的基辛格是突然下台，他在任內聚焦整頓並衝刺晶圓代工事業發展，卻未能重建公司以往的高層主管培訓計畫，也因此內部候選人儲備不足。

目前，英特爾改由財務長辛斯納（David Zinsner）與產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時的共同執行長。

若要平衡從內部和外部人士求才，英特爾的另一可能做法則是聘請在近幾年管理層動盪期間離開公司的高層主管，正如基辛格當年回鍋一樣。這類人選包括史密斯（Satcy Smith），他曾任英特爾財務長，今年加入英特爾董事會，另一人選擇是曾擔任PC部門主管的布萊恩特（Gregory Bryant），他在2022年加入了亞德諾半導體。

彭博指出，英特爾董事會若尋找最立即可以轉移技術的人才，那麼台積電、超微和輝達會是最明顯的人才庫。

在市場傳出英特爾有意延攬台積電前董事長劉德音之際，彭博也點名在台積電新竹總部，負責帶領台積電快速崛起的主管，包括曾在英特爾任職、現任台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，以及同樣為副共同營運長侯永清。在美國，台積電亞利桑那廠執行長王英郎最近取得顯著成就，帶領該廠良率高於台灣同級工廠。

但彭博也說，尚不清楚台積電高層是否會考慮離開這家全球晶圓代工龍頭，轉而拯救一家不太穩定的公司。