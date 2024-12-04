歐元走升 韓元因戒嚴令解除而收斂跌幅

歐元兌美元周二小幅升值，法國的政治動盪使交易員爭相尋求避險，但有市場人士指出，這場危機可能已接近尾聲。

與此同時，韓國總統尹錫悅在深夜電視講話中宣布戒嚴後，韓元兌美元匯率暴跌至兩年多來的最低點。不過幾個小時後，尹錫悅表示他將解除戒嚴令，韓元又收復了部分失地。尹錫悅的戒嚴令在國會遭到 190 位議員一致否決，尹錫悅所在的政黨也敦促他取消戒嚴令。

尹錫悅宣布戒嚴令後，韓元兌美元一度崩跌2.7%，跌至 1,443.09韓元，為 2022 年 10 月以來的最低水平。在尹錫悅解除戒嚴令後，韓元兌美元在紐約尾盤終場跌1.6%，至 1,428.29 韓元。

尹錫悅此前表示，為了保護自由民主，他別無選擇，只能採取戒嚴措施，並表示反對黨劫持了國會程序，使國家陷入危機。

隨著韓國政治緊張局勢的部分緩和，投資者把注意力集中到了困擾歐元區的一個主要問題上：法國政治。

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）的預算案遭到各派政治勢力的強烈反對，周三他將面臨不信任投票。巴尼耶的預算案包含痛苦的增稅和削減開支，旨在修復國家岌岌可危的財政。

紐約Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler說：「我們正處於危機的尾聲。」「明天將舉行不信任投票。投票通過後，他們要到明年 7 月才能舉行選舉。因此，他們可能會任命一位總理，然後再試一次，或者讓巴尼耶成為看守總理，並通過一些法律讓政府繼續執政到7月。」

美元指數微跌0.1%至106.365。美國勞工部統計局稱，截至10月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺增加了37.2萬個，至774.4萬個，美元隨後縮減了跌幅。

根據倫敦證券交易所集團(LSEG)計算，美國聯邦基金利率期貨價格顯示，本月降息 25 個基點的可能性為 70%，暫停降息機率為 30%，與周一晚間相比變化不大。

聯準會（Fed）官員周二表示，他們仍然認為通脹率正在向2%的目標回落，並表示支持未來進一步降息，但沒有人強烈支持或反對在兩周後舉行的下次利率會議上降息。