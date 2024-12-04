台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價22.7%

台積電ADR周二（3日）上漲2.3%，收在198.89美元，較台北交易溢價22.7%。

標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二雙雙再創收盤新高，科技股延續了最近漲勢。

標普500指數上漲2.73點，漲幅0.1%，至6,049.88點；那斯達克綜合指數上漲76.96點，漲幅0.4%，至19,480.91點。道瓊工業指數下跌76.47點，跌幅0.2%，收在44,705.53點。

受到微晶片科技（Microchip）調降本季營收展望影響，費城半導體指數跌0.4%。微晶片大跌7%。

台灣加權股價指數昨天上漲290.53點，收在23,027.46點。台積電（2330）漲1.9%收在1,055.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 161.29 -1.00 155.00 4.05

中華電 CHT 123.89 -0.16 123.50 0.31

台積電 TSM 1,294.77 +2.31 1,055.00 22.73

聯電 UMC 43.88 -1.32 44.80 -2.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據