台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價22.7%
台積電ADR周二（3日）上漲2.3%，收在198.89美元，較台北交易溢價22.7%。
標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二雙雙再創收盤新高，科技股延續了最近漲勢。
標普500指數上漲2.73點，漲幅0.1%，至6,049.88點；那斯達克綜合指數上漲76.96點，漲幅0.4%，至19,480.91點。道瓊工業指數下跌76.47點，跌幅0.2%，收在44,705.53點。
受到微晶片科技（Microchip）調降本季營收展望影響，費城半導體指數跌0.4%。微晶片大跌7%。
台灣加權股價指數昨天上漲290.53點，收在23,027.46點。台積電（2330）漲1.9%收在1,055.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 161.29 -1.00 155.00 4.05
中華電 CHT 123.89 -0.16 123.50 0.31
台積電 TSM 1,294.77 +2.31 1,055.00 22.73
聯電 UMC 43.88 -1.32 44.80 -2.06
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言