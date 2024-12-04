那斯達克和標普指數再創收盤新高 韓在美上市股價震盪

標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二雙雙再創收盤新高，科技股延續了最近漲勢，投資人正關注更多就業數據和聯準會（Fed）總裁鮑爾本周的談話。道瓊工業指數小幅收跌。

標普500指數上漲2.73點，漲幅0.1%，至6,049.88點；那斯達克綜合指數上漲76.96點，漲幅0.4%，至19,480.91點。道瓊工業指數下跌76.47點，跌幅0.2%，收在44,705.53點。

受到微晶片科技（Microchip）調降本季營收展望影響，費城半導體指數跌0.4%。微晶片大跌7%。

台積電ADR上漲2.3%，輝達（NVIDIA）漲1.2%。

華爾街也因南韓相關資產震盪而不敢冒險。在美國上市的韓國公司股價下跌，iShares MSCI South Korea ETF一度大跌7%，南韓總統尹錫悅表示，他將解除幾個小時前剛剛實施的戒嚴令後，收盤跌幅縮窄為1.6%。

美國10年期公債殖利率上漲4個基點至4.23%。

市場觀察人士消化了聯準會（Fed）官員令人放心的談話。兩位決策者表示，他們認為通膨率將降至Fed 2%的目標，就業市場「穩健」。

他們沒有明確表示是否會支持本月再次降息。周一，Fed理事沃勒表示，他「目前」傾向支持本月再次降息。

投資人將密切關注周五公布的美國11月就業報告。他們還將關注本周出爐的其他數據，包括11月民間薪資數據和供應管理協會(ISM)的服務業報告。

Murphy & Sylvest駐伊利諾伊州埃爾姆赫斯特的高級財富顧問兼市場策略師Paul Nolte說：「市場正在等待大數據，也就是周五的 ISM 和（就業報告）......所以大家有點抱著觀望的態度。」

周二的一份報告顯示，美國 10 月的職位空缺穩健增長，而裁員人數則創下了一年半以來的最大降幅。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算12 月17-18 日的政策會議上降息25 個基點的可能性約為 72%。

亞馬遜（Amazon）上漲1.3%。該公司在其年度 AWS 大會上宣布了一系列新的人工智慧（AI）平台，即基礎模型。

特斯拉（Tesla）下跌1.6%。特斯拉11月在中國大陸生產的電動車銷量同比下降4.3%至78,856輛。