勝選後首公開表態 川普反日鐵收購美鋼

美國總統當選人川普二日重申，反對日本製鐵收購美國鋼鐵計畫，並表示會用一系列抵稅優惠和關稅措施來振興美國鋼鐵。

川普二日晚間在自家社群平台Truth Social發文表示：「我徹底反對曾經偉大且強大的美國鋼鐵被外國公司收購，這裡指的是日本製鐵。透過一系列抵稅優惠及關稅措施，我們會讓美國鋼鐵再度強大且偉大，而且會很快發生！就任總統時，我將阻止這筆交易，買家當心！」

川普競選期間也發過類似聲明，但這是他十一月勝選以來首次公開談論這樁收購案。

目前這筆交易正由美國外國投資委員會（CFIUS）審議中，是否推進這起交易預計會在拜登任內做出決定，而非等到川普明年一月廿日就職之後。

此案涉及政治利害，部分原因是美國鋼鐵總部位於賓州，是拜登二○二○年獲勝及川普今年勝選關鍵戰場州。這樁收購案遭美國鋼鐵工人聯合會（USW）反對，而川普和拜登都努力爭取工會工人支持。

審議小組九月批准日本製鐵重提申請，實際上等同延長這起收購案審議時間，讓這個政治敏感議題延到大選後再決定。除非再次延長，否則這筆交易必須由拜登政府在本月做出決定。彭博分析指出，儘管川普尚未正式掌權，但他強力反對仍會是一大阻礙。

川普二日發表評論後，日本製鐵發布聲明說，「決心以強化美國工業、國內供應鏈韌性和美國國安的方式，保護和壯大美國鋼鐵公司」。

美國鋼鐵創立於一九○一年，曾是美國經濟實力的象徵，但近來已難以因應外國對手的競爭。根據世界鋼鐵協會的數據，美國鋼鐵去年是全球第廿四大鋼鐵製造商。