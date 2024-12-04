英特爾後基辛格時代五個可能性 每一步都動見觀瞻

經濟日報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合外電
英特爾。 路透
英特爾。 路透

英特爾前執行長基辛格突然退休，但改革公司結構的進程還沒完全結束，彭博資訊盤點英特爾在基辛格閃辭後，接下來可能的五種進展：

晶片製造與產品開發事業彼此區隔獨立：美銀分析師指出，基辛格突然退休後，英特爾很可能讓晶片製造事業，和獲利較佳的產品開發部門完全區隔，讓兩項業務分別營運和財務獨立，但兩項業務的出售前景都不看好，產品事業估值高，出售晶圓代工事業的股權也受到美國晶片法補助的條件限制。

吸引高通等買家收購部分事業：高通對收購英特爾整間公司的興趣據傳已降溫，但也可能只買部分事業，例如產品部門。博通也曾表達過對英特爾的興趣，但後來沒再深談。這個環節也面臨全球反托辣斯監管的高門檻難度。

出售旗下阿爾特拉（Altera）公司：英特爾旗下的現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）業者阿爾特拉（Altera），傳出萊迪思半導體（Lattice）有意收購，之前也曾傳出貝恩資本、Silver Lake等私募股權基金有意投資，規劃未來首次公開發行股票（IPO）。

吸引阿波羅（Apollo）注資：阿波羅（Apollo）今年稍早曾提議投資英特爾多達50億美元，但後來沒有結果。阿波羅與英特爾已有合作關係。

阿波羅今年6月已同意投資110億美元入股英特爾在愛爾蘭的一座晶片廠，取得控股權，成為未來擴大合作的基礎。

減持自駕軟體事業Mobileye股票：Mobileye在2022年上市後，目前市值只有141億美元，英特爾如今可能在公開市場賣掉部分Mobileye持股，或是出售給第三方。

晶片 英特爾

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