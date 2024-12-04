外媒爆料！英特爾逼退基辛格 誰接CEO？華爾街都在猜

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導
英特爾前執行長基辛格1日意外「閃退」，震撼全球半導體業。 （路透）
英特爾前執行長基辛格1日意外「閃退」，震撼全球半導體業。 （路透）

英特爾前執行長基辛格1日意外「閃退」，震撼全球半導體業，各大重量級外媒引述知情人士消息，揭露基辛格下台的內幕：他掌舵近四年來，扭轉英特爾頹勢的計畫都未見成效，逐漸耗盡董事會的信心與耐心，上周遭遇逼退壓力，最後無奈選擇退休

基辛格黯然離開英特爾，「誰是英特爾下一任CEO？」成為業界另一個焦點。華爾街有幾個揣測人選，包括現為鎧俠執行董長的史密絲，甚至建議應該挖角超微（AMD）執行長蘇姿丰。Rosenblatt證券公司分析師摩塞斯曼指出，在創新循環比以往更密集的當前，要找到有多年經驗的外部執行長絕非易事。

基辛格於英特爾職涯大事紀 圖／經濟日報提供
基辛格於英特爾職涯大事紀 圖／經濟日報提供

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）等媒體的報導，英特爾董事會去年便因擔心該公司在設計AI晶片的腳步落後於輝達（NVIDIA）與超微等對手，持續對基辛格施壓，雙方的對立在上周達到一觸即發的關鍵時刻。

知情人士說，當時基辛格與董事會在討論英特爾贏回市占率和縮小與輝達差距方面的相關進展，但董事會認為基辛格野心勃勃且耗資巨大的扭轉頹勢計畫沒有成效，改革進展也不夠快，於是給了基辛格兩個選項，一是退休，二是被解職，結果基辛格選擇宣布1日起在英特爾退休。

基辛格一度被封為英特爾救星，他18歲開始在英特爾工作，但在2009年離職，成為VMware執行長，2021年重返英特爾時，承諾將重新奪回該公司的晶片製造領先優勢，並為英特爾規劃四年藍圖，然而壯志未酬，先遭逼退。

英特爾表示，在董事會尋找執行長繼任者期間，財務長辛斯納（David Zinsner）、及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將擔任臨時共同執行長。英特爾董事會獨立主席葉里（Frank Yeary）將任臨時執行董事長。

基辛格沒能成功改造英特爾，最後只能離開，這樣的結果2021年時，台積電創辦人張忠謀在一場演說中即曾預言。當時張忠謀提到，英特爾規定65歲就必須退休，基辛格很難在退休前將英特爾拉回盛況。如今，英特爾宣布基辛格以63歲的年齡退休，時間比張忠謀預期早了兩年。

張忠謀 英特爾 退休

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