川普再擋日鐵收購美鋼

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統當選人川普2日重申，他反對日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計畫，並表示會用一系列抵稅優惠和關稅措施來振興美國鋼鐵。

川普2日晚間在自家社群平台Truth Social發文表示：「我徹底反對曾經偉大且強大的美國鋼鐵被外國公司收購，這裡指的是日本製鐵。」「透過一系列抵稅優惠及關稅措施，我們會讓美國鋼鐵再度強大且偉大，而且會很快發生！就任總統時，我將阻止這筆交易，買家當心！」

雖然川普在競選期間也發過類似的聲明，但這是他自今年11月勝選以來首次公開談論這樁收購案。

目前這筆交易正由美國外國投資委員會（CFIUS）審議中，是否推進這起交易預計會在拜登任內做出決定，而非等到川普明年1月20日就職之後。

這其中的政治利害關係很大，部分原因是美國鋼鐵的總部位於賓州，是拜登在2020年獲勝以及川普在今年11月選舉中獲勝的關鍵戰場州。這樁收購案遭美國鋼鐵工人聯合會（USW）反對，而川普和拜登都努力爭取工會工人的支持。

審議小組9月批准日本製鐵重提申請，實際上等同延長這起收購案的審議時間，讓這個政治敏感議題延到大選後再決定。除非再次延長，否則這筆交易必須在本月某個時間讓拜登政府做出決定。

川普 拜登 美國

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