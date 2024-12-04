下調本季營收展望 微芯關閉亞利桑那晶圓廠

由於訂單減緩速度快於原先預期，美國微控制器（MCU）暨類比IC大廠微芯科技（Microchip）2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠，將影響500名員工。

微芯表示，由於訂單少於預期，預估本季（10~12月）營收接近先前預估區間的約10.3億美元低端，遜於預期的10.6億美元。該公司並將在明年7~9月當季關閉亞利桑那州工廠，每年可省現金約9,000萬美元。

微芯臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）說，本季以來的轉單慢於先預期，「鑒於庫存水位高漲、且產能充沛，決定關閉（亞利桑那州）坦佩市的晶圓製造設施Fab 2」。微芯過去幾季處境動盪，持續設法應付車用晶片訂單趨緩、克服總經不確定性、並得清空先前為避免供給吃緊而建立的現有庫存。

微芯表示，關廠應該有助調節下季的庫存水位，將影響約500名員工；該公司在奧勒岡州和科羅拉多州的工廠，有充足的擴張空間，亞利桑那州廠的產品製造業務將轉移到其他工廠。

微芯預期，近期的整頓成本將屆於300萬-800萬美元，但未來也可能認列其他整頓與關廠費用，未來新增的整頓成本上看1,500萬美元。