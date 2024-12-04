聽新聞
0:00 / 0:00

下調本季營收展望 微芯關閉亞利桑那晶圓廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

由於訂單減緩速度快於原先預期，美國微控制器（MCU）暨類比IC大廠微芯科技（Microchip）2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠，將影響500名員工。

微芯表示，由於訂單少於預期，預估本季（10~12月）營收接近先前預估區間的約10.3億美元低端，遜於預期的10.6億美元。該公司並將在明年7~9月當季關閉亞利桑那州工廠，每年可省現金約9,000萬美元。

微芯臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）說，本季以來的轉單慢於先預期，「鑒於庫存水位高漲、且產能充沛，決定關閉（亞利桑那州）坦佩市的晶圓製造設施Fab 2」。微芯過去幾季處境動盪，持續設法應付車用晶片訂單趨緩、克服總經不確定性、並得清空先前為避免供給吃緊而建立的現有庫存。

微芯表示，關廠應該有助調節下季的庫存水位，將影響約500名員工；該公司在奧勒岡州和科羅拉多州的工廠，有充足的擴張空間，亞利桑那州廠的產品製造業務將轉移到其他工廠。

微芯預期，近期的整頓成本將屆於300萬-800萬美元，但未來也可能認列其他整頓與關廠費用，未來新增的整頓成本上看1,500萬美元。

亞利桑那州 庫存 車用晶片

延伸閱讀

高雄永安地下塑膠工廠今二度大火釀粒狀物汙染 環保局重罰

關廠談判破裂！Volkswagen德國員工展開罷工

下一個會輪到德國嗎？Volkswagen開始轉讓出售中國工廠

紫爆！湖口居民快關窗 桃園工廠大火新竹卻首當其衝

相關新聞

需求放緩、其他出口國擴增產量 OPEC+減產擬延長至下季

知情人士表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能在周四（5日）會議上，延長現行的石油減產協議三個月，延長至明年第1季...

Fed三官員暗示本月降息 市場對日銀升息預期升高

美聯準會（Fed）三位有投票權的官員都暗示，支持本月稍後降息，同時市場對日本銀行（央行）本月升息預期升高，可能促使美日利...

外媒爆料！英特爾逼退基辛格 誰接CEO？華爾街都在猜

英特爾前執行長基辛格1日意外「閃退」，震撼全球半導體業，各大重量級外媒引述知情人士消息，揭露基辛格下台的內幕：他掌舵近四...

特斯拉皮卡 爆需求放緩疑慮

美國科技媒體報導，特斯拉（Tesla）2日通知美國奧斯汀工廠的皮卡Cybertruck生產線員工，未來三天不用上班，再加...

SK海力士 下單台積3奈米

南韓媒體3日引述消息人士報導，人工智慧（AI）記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的第六代高頻寬記憶體「HBM4...

印尼提高手機零件本土化

路透報導，印尼計劃針對在該國製造與銷售的智慧型手機，提高零組件本土化的要求，提振當地製造業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。